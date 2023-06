Appuntamenti tutte le domeniche di luglio a Villa Verlicchi; ingresso gratuito

A partire dal 2 luglio per tutte le domeniche del mese tornano i «Concerti in Villa» a Lavezzola, cinque serate in musica nella cornice di Villa Verlicchi.

Il 2 luglio si comincia con il jazz del trio Moronico. Il gruppo nasce nel cuore della Romagna da tre musicisti e compositori che uniscono sonorità mediterranee, tango e manouche, creando una propria identità nel panorama jazzistico attuale. Tolga During alla chitarra, Enrico Pelliconi alla fisarmonica e Mauro Mussoni al contrabbasso setacciano gemme del jazz europeo, attingono dal repertorio di Astor Piazzolla e dalla musica colta e presentano brani originali dove composizione e improvvisazione si fondono in un suono dinamico ed espressivo.

La rassegna prosegue domenica 9 luglio con i Fotogrammi in musica del trio Movie; il 16 luglio Patricia De Assis e Stefano Girotti porteranno sul palco un tocco di musica brasiliana; il 23 luglio musica d’autore con Khorakhané in acustico; chiude la rassegna il 30 luglio il trio Mariquita, tra classica, tango e folk.

Tutti i concerti iniziano alle 21 e sono a ingresso gratuito. Durante i concerti saranno sempre visitabili la mostra personale di Andy Nalloyd e la mostra «Disegni condivisi» di Mariano Bellarosa, curata da Lamberto Caravita.

«Siamo molto lieti di poter iniziare l’estate con la nostra programmazione di eventi e quelli delle nostre associazioni – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Raffaella Gasparri -. Si terranno altre iniziative anche a Conselice e San Patrizio: tornano i giovedì in piazza a luglio con nuovi eventi e il concerto all’alba previsto per giugno è stato riprogrammato per l’8 luglio. L’Amministrazione aveva progettato un programma estivo diverso e più ampio che doveva essere presentato a inizio maggio, ma quanto successo non ci ha premesso di fare ciò che avevamo pensato, costringendoci a limitare o cancellare alcune iniziative. Però avremo comunque una rassegna estiva con tante iniziative, e ci tengo a sottolineare che saranno tutte gratuite: momenti di svago offerti alla nostra comunità dopo il difficile periodo trascorso».

I Concerti in Villa fanno parte del progetto di rete «Radici e ali 2023» ideato dai Comuni di Bagnara di Romagna, Conselice, Fusignano, Massa Lombarda, Russi e Sant’Agata sul Santerno, che ha ottenuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 986930.