Primo appuntamento, domani 4 luglio

Si rialza il sipario sul centro storico di Faenza. Nonostante le ferite aperte dalla recente alluvione, la città si risveglia e si prepara ad accogliere “I Martedì d’Estate“, l’acclamata serie di eventi estivi che animano la vita cittadina ogni anno. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Faenza C’entro, con il supporto di WAP Agency di Faenza, raccoglie musica dal vivo, spettacoli, animazioni, giochi per bambini, gastronomia, mercatini a tema, mostre, visite guidate, sfilate e sport. L’edizione 2023 prende il via domani, martedì 4 luglio, e promette di far brillare ancora di più l’estate faentina.

La novità del 2023 sono gli eventi in Piazza della Libertà, previsti per i martedì di agosto grazie alla collaborazione tra Faenza C’entro e Coldiretti Ravenna. Questi si affiancheranno alle classiche location della manifestazione: i corsi Mazzini e Saffi, le vie Torricelli e Pistocchi, e le piazze del Popolo, della Libertà e Piazzetta della Legna.

Il 4 luglio si terrà lo spettacolo del gruppo di ballo Team Dance Borgo di Faenza. La società, nata nel 2008, si propone sia come promotrice della disciplina sportiva della danza, sia come sostenitore dei balli caratteristici della nostra terra. Nel repertorio esposto in Piazza del Popolo ci saranno le danze folk romagnole: valzer, mazurka e polca, interpretate da ballerini giovanissimi, da amatori e da ballerini professionisti. Non mancheranno gli s’ciucaren che, a suon di frusta, interpretano con grinta varie esecuzioni musicali.

In Piazza della Libertà, durante il corso di tutta la manifestazione, sarà presente il Mercato di Campagna Amica a partire dalle ore 18.

In Piazzetta della Legna dalle 18:00 ci sarà l’Area bimbi con giochi gonfiabili e zucchero filato e il Mago Silvestro che incanterà i presenti con giochi di magia.

In Via Pistocchi Maison M4 in collaborazione con Olivia presentano “I giardini di via Pistocchi” musica, balli e bollicine. In Corso Mazzini, l’erboristeria Fiore della Vita offre consulenze olistiche con esperti diversi per ogni serata. Corso Mazzini e Via Pistocchi saranno palco di serate musicali durante tutti i martedì del mese: il 4 luglio musica dal vivo alle 20:30 con i Work in progress; l’11 luglio arrivano i Basterdjazz con brani musicali commerciali, Jazz, Blues, Funky e un piccolo repertorio Klezmer;

In Corso Saffi, tutti i martedì di luglio Ottica Scipi presenta “Serate a sorpresa!”. Il 4 luglio, dalle ore 19, l’associazione Nonno Banter 57 propone i giochi di strada e della tradizione, mentre alle ore 21 ci sarà musica live dalla zona OVS con il jazz, blues e soul di Gloria Turrini.

In Via Torricelli si terrà l’evento espositivo “Neo-Marguttiana” curato dall’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”. Rammentando l’opera del Prof. Goffredo Gaeta e di altri artisti faentini sul tema dell’arte in strada, “non in Galleria ma la strada diviene Galleria”. Così l’associazione Acquerellisti Faentini, presenta sei pittori per serata, con episodi di attività estemporanea.

L’Erboristeria l’Elisir ospita l’associazione di volontariato, Fiori D’Acciaio, per la prevenzione e la cura dei tumori al seno. Inoltre, si terrà una creazione di braccialetti, collane e pensierini a cura delle ragazze di D_Cuore con il ricavato che sarà devoluto in beneficenza.

Tutti i martedì del mese lungo via Torricelli ci sarà l’esposizione di Romeo Capalti.

Tante anche le visite guidate. Il Mic, per tutti martedì del mese propone la visita guidata alla mostra della Faenza – Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea in cui 70 artisti da tutto il mondo presentano opere che portano a riflettere su tematiche del nostro tempo e danno una visione delle potenzialità che la materia ceramica offre per la scultura e l’installazione. La visita guidata è inclusa nel costo del biglietto di ingresso (Intero 10 euro, ridotto 7 euro).

Il MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA di Corso Garibaldi 2, ogni martedì dalle 20 alle 23 offre l’apertura straordinaria con visite guidate all’esposizione dedicata al partigiano Silvio Corbari, faentino e Medaglia d’Oro al Valor Militare, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

La BIBLIOTECA MANFREDIANA il 18 e 25 luglio alle 17 fino alle 17:45 per i bimbi dagli 0 a 3 anni e dalle 18 alle 19 per quelli da 3 a 6 anni letture nel chiostro della biblioteca.

MUSEO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E DELLA SHOAH apre straordinariamente tutti i martedì dalle 19:30 alle 22:30 con la possibilità di fare visite guidate ad offerta libera. Per informazioni: 339 7004336 – 331 16000565 argyllsromagna@gmail.co Via G. Castellani n.25, Faenza.

La PRO LOCO FAENZA, per tutti i martedì del mese organizza, a partire dalle 20.30, itinerari a piedi o in bicicletta con programmi diversi. Per informazioni e prenotazioni: 0546 25231 info@prolocofaenza.it.

Il 25 luglio visite guidate anche a CASA MUSEO RAFFAELE BENDANDI dalle 20 alle 23. Per informazioni e prenotazioni osservatoriobendandi@virgilio.it andreaandpaola@libero.it – 3388188688.

A PALAZZO MILZETTI si terranno tre serate. Il 4 Luglio il “Wam! Festival Totemica” parte alle ore 20:30 con la performance di danza contemporanea, mentre alle 21.15 ci sarà la visita guidata sui Miti e eroi nella decorazione di palazzo. L’ 11 Luglio, alle ore 20.30 si terrà l’apertura del loggiato e delle nuove realizzazioni per la comunicazione. Il 25 Luglio alle ore 20 andrà in scena un concerto e alle 21,30 visita guidata con suggestioni musicali. L’apertura straordinaria del palazzo sarà dalle 19.00-23.00 con prenotazioni: drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it, tel. 0546 26493.