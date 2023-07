Le proiezioni iniziano alle 21.30

Prosegue con una nuova proposta ogni sera la stagione estiva “Bagnacavallo al cinema” all’arena delle Cappuccine.

Martedì 4 luglio è in programma “Anche io” di Maria Schrader: il 5 ottobre del 2017, il “New York Times” pubblica l’inchiesta di Jodi Kantor e Megan Twohey sui crimini sessuali di Harvey Weinstein, produttore cinematografico e predatore seriale, riconosciuto colpevole nel 2020 e condannato a ventitré anni di prigione. Disposte ad andare alla fine del mondo per una testimonianza, le due giornaliste, campionesse del multitasking, ricostruiscono la strategia impiegata da Weinstein per coprire i suoi abusi.

Mercoledì 5 si proietta “The quiet girl” di Colm Bairéad: Irlanda. Cáit è una bambina di nove anni che cresce in una famiglia di contadini impoveriti. Taciturna e trasandata, è malvista dalle sorelle, dal padre disattento e dalla madre che si occupa del fratellino e di un nuovo bambino in arrivo. Con l’arrivo dell’estate e il termine della gravidanza della madre, Cáit viene mandata dai Kinsella, coppia senza figli che si è offerta di badare a lei.

Giovedì 6 il film della serata è “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano: Franco Amore è un poliziotto all’ultimo giorno di lavoro dopo trent’anni di integerrimo servizio nelle forze dell’ordine. La sua nuova moglie, la figlia che studia all’estero e gli amici hanno organizzato una festa a sorpresa per lui quando, all’improvviso, viene richiamato in servizio perché è accaduto un fatto grave.

Il fine settimana prende il via venerdì 7 con “L’innocente” di Louis Garrel: in quel di Lione, Abel lavora come guida in un acquario e non si è ancora ripreso dalla prematura scomparsa della moglie. Anche la madre Sylvie gli dà pensiero, visto che continua a sposare detenuti in serie. Preoccupato per la madre, si mette a pedinare il suo ultimo uomo coinvolgendo un’amica, Clémence.

Il film di sabato 8 è “Scordato” di Rocco Papaleo: Orlando accorda pianoforti. Un giorno incontra Olga, fisioterapista appassionata di canto che gli chiede di vedere una sua foto da giovane per poter risolvere la sua contrattura “emotiva”. Il risultato sarà un viaggio nel passato, carico di ferite e rapporti rimasti sospesi.

La settimana si chiude, domenica 9, con “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen: Pietro, bambino torinese, va in vacanza con la madre in un paesino della Valle d’Aosta dove abita un solo bambino suo coetaneo, Bruno. I due divengono presto amici a tal punto che i genitori di Pietro sono disposti ad ospitare Bruno per farlo studiare in città. Il padre però non è d’accordo…

“Bagnacavallo al cinema”, rassegna curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, proseguirà ogni sera fino al 3 settembre.

L’arena si trova in via Berti 6.

L’illustrazione di quest’anno è di Martina Sarritzu, giovane autrice di San Mauro Pascoli che ha tradotto in immagine la sua idea dell’arena delle Cappuccine.

L’arena partecipa all’iniziativa “Cinema Revolution” del Ministero della Cultura, una promozione del cinema continentale con un prezzo unico per lo spettatore di 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

Questi sono quindi i prezzi dei biglietti per la stagione 2023:

Intero (film extraeuropeo): 6 euro (ridotto 5)

Prezzo unico: 3,50 euro (film italiano ed europeo)

Abbonamento solo per film extraeuropei: 10 spettacoli 40 euro

Per informazioni:

351 8443876

cinemabagnacavallo@gmail.com

www.arenabagnacavallo.it

Facebook: Bagnacavallo al cinemaInstagram: arenabagnacavallo