Appuntamento sabato 8 luglio alle 6; prima del lavoro, la musica del coro gospel “The colours of Freedom”

Sabato 8 luglio alle 6 a Cotignola ci sarà la raccolta delle balle per costruire la 15esima Arena delle balle di paglia.

Il ritrovo è in un campo di grano situato tra via Peschiera e via Ponte Pietra, vicino alla fornace di Cotignola. Prima della raccolta, il concerto del coro gospel “The Colours of Freedom” di Bagnacavallo. Al termine, colazione di festa offerta a tutti, all’ombra delle acacie dell’Arena.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; è consigliato indossare abiti lunghi, calzature chiuse, ed essere muniti di guanti.

L’Arena delle balle di paglia si terrà dal 12 al 18 luglio, dove il fiume Senio incontra il Canale emiliano romagnolo: consultare il sito www.primolacotignola.it per il programma completo o la pagina Facebook “Nell’Arena delle balle di paglia”.