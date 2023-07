La rassegna si concluderà lunedì 17 luglio con la premiazione dei racconti in 10 righe

Nuovo appuntamento, lunedì 10 luglio presso il chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo, della rassegna estiva Bibliocaffé, fatta di incontri letterari e curata dalla Biblioteca comunale “G. Taroni”.

Alle 21 sarà ospite Antonella Lattanzi che, accompagnata da Elia Brusi, presenterà il suo ultimo romanzo “Cose che non si raccontano”, edito da Einaudi.

L’iniziativa è in collaborazione con Rapsodia librieventi.

Non è mai il momento giusto per fare un figlio. Prima vogliamo vivere, viaggiare, lavorare. Antonella vuole diventare una scrittrice: la sua è un’ambizione assoluta, senza scampo. Per questo a vent’anni, per due volte, interrompe volontariamente la gravidanza. Quando anni dopo si sente invece pronta, con un compagno a fianco, è il suo fisico a non esserlo. E così inizia l’iter brutale dell’ostinazione, dell’ossessione, della medicalizzazione. Antonella Lattanzi descrive (sulla sua pelle) la forza inesorabile di un desiderio che non si ferma davanti a niente… Pur raccontando una storia eccezionale, e cruda, questo romanzo riesce a parlare di tutte le donne – madri e non madri – che in un punto diverso della loro vita si sono chieste: desidero un figlio? qual è il momento giusto? dovrò rinunciare a me stessa, alle mie ambizioni? e perché tutte restano incinte e io no?

La rassegna si concluderà lunedì 17 luglio con la premiazione dei racconti in 10 righe, lo storico concorso letterario che quest’anno ha come tema “la città”.

La Biblioteca “Taroni” è in via Vittorio Veneto 1.

Per informazioni:

0545 280912

biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook: BibliotecaBagnacavallo

www.bagnacavallocultura.it