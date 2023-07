Mercoledì 12 luglio al Luana Beach di Marina di Ravenna

Mercoledì 12 luglio alle ore 21,00 al Luana Beach di Marina di Ravenna (Via Lungomare, 80) il quarto appuntamento della Rassegna Capit Incontra avrà per titolo Giuseppe Di Stefano: da Marina alla Scala e ritorno.

L’incontro, infatti, sarà dedicato al tenore catanese (ma milanese d’adozione) Giuseppe Di Stefano: uno dei protagonisti assoluti di quella “età dell’oro” della lirica che si colloca fra il secondo dopoguerra e gli anni ’70. Nel periodo dei suoi primi trionfi nazionali e internazionali, fu di casa nella località balneare ravennate, in cui trascorse ininterrottamente le estati dal 1949 al 1959. Con l’ausilio di registrazioni e filmati d’epoca, Paolo Cavassini ripercorre la parabola artistica e la vocalità di questo artista indimenticabile. Introduce Pericle Stoppa.

Paolo Cavassini, veterinario per professione, storico per vocazione e baritono amateur per temerarietà, è fin dall’adolescenza un onnivoro e disorganico cultore di storie e memorie dell’opera lirica, con una particolare inclinazione per il grande repertorio italiano, l’opera russa e il dramma musicale wagneriano.

L’iniziativa è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna e Luana Beach, con i patrocini di Comune di Ravenna Assessorato al Turismo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Regione Emilia Romagna.

Ogni mercoledì alle ore 19,30 il Ristorante del Luana Beach propone un momento convivialeperi partecipanti agli incontri, consistente in un piatto unico con bevande, diverso ogni sera, al prezzo convenzionato di € 15,00. Prenotazione obbligatoria: 0544 531156.