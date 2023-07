Mostra a cura del Gruppo Fotografico Pro Loco Russi aps: inaugurazione martedì 18 luglio ore 21.00 presso l’ex chiesa in Albis

Il Gruppo Fotografico dell’associazione Pro Loco Russi aps, in collaborazione con il Comune di Russi, ripropone l’annuale appuntamento estivo con la fotografia nelle sue diverse forme e colori. La mostra fotografica collettiva aperta a tutti i soci del gruppo si intitola “Un mondo in bianco e nero e a colori” e sarà visitabile dal 18 al 31 luglio presso l’ex Chiesa in Albis in Piazza D. A. Farini.

Orari di apertura mostra: lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 21 alle 23.

L’inaugurazione si svolgerà martedì 18 alle ore 21. L’ingresso è libero.

Per info:

Ufficio Cultura Comune di Russi

tel. 0544 587641, mail: cultura@comune.russi.ra.it

www.comune.russi.ra.it