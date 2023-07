L’esperienza slovena delle ragazze partecipanti al meeting del progetto Progress_EU



Lunedì 17 luglio 2023 alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale di Russi in via Godo Vecchia 10, Lucia Ravaglia e Sara Maretti racconteranno la propria esperienza a Novo Mesto (Slovenia), dove a giugno scorso hanno preso parte al secondo meeting transnazionale del progetto PROGRESS_EU, finanziato dal programma CERV, di cui il Comune di Russi è partner.

L’incontro, che ha coinvolto anche rappresentanti provenienti da Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Ungheria, ha affrontato il tema del ruolo dei giovani nel contesto dell’Unione Europea. Attraverso dibattiti e workshop, i partecipanti hanno avuto un ruolo pro-attivo nella discussione, esponendo le proprie idee e confrontandosi con le esperienze degli altri partner.

L’incontro in biblioteca sarà quindi un’ulteriore occasione di dialogo aperto a chiunque sia interessato al tema o abbia voglia di mettersi in gioco in prima persona nei futuri meeting oltreconfine.

Stay tuned… a breve una nuova chiamata pubblica per la selezione dei partecipanti all’incontro che si terrà a Ercsi (Ungheria) dal 27 al 29 settembre 2023!