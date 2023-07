Anteprima concerti principali

Si alza il sipario sul cartellone del Bologna Jazz Festival, che rivela i protagonisti principali della sua edizione 2023, in attesa di scoprire prossimamente gli altri innumerevoli concerti ed eventi di contorno (dalla didattica alle arti figurative) che daranno spessore alla kermesse jazzistica felsinea, prevista dal 3 al 26 novembre.

Hiromi, Ron Carter, Bill Frisell, Steve Coleman e Samara Joy saranno le teste di serie di un programma destinato ad accogliere decine di altri concerti con artisti che rappresentano lo stato dell’arte del jazz odierno. Confermata la geografia allargata della manifestazione, che, oltre a insediarsi nei principali teatri e club cittadini (Teatro Auditorium Manzoni, Teatro Duse, Arena del Sole, Unipol Auditorium, Sala Bossi, Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, Cantina Bentivoglio, Camera Jazz & Music Club, Bravo Caffè, Sghetto Club, Locomotiv club, Binario69), si espanderà nell’area metropolitana e nelle province di Ferrara e Forlì.

Il Bologna Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Bologna in Musica con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Bologna Città della Musica UNESCO, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Carisbo, Gruppo Unipol, Coop Alleanza 3.0, TPER, Città Metropolitana di Bologna, del main partner Gruppo Hera e con il sostegno del Ministero della Cultura. Il BJF fa parte di Jazzer powered by Gruppo Hera.

Protagonista del primo dei grandi live in teatro del Bologna Jazz Festival 2023 sarà Hiromi Uehara. La pianista giapponese è ormai un fenomeno planetario: ha conquistato le platee di tutti i continenti e ha completamente spiazzato la critica col suo stile che va oltre i limiti dell’umanamente eseguibile, con un repertorio che non pare avere confini, spaziando dal jazz alla musica classica, il rock, la fusion. La funambolica pianista sarà a Bologna il 7 novembre: presenterà il suo nuovo progetti in quartetto, “Sonicwonder”, all’Arena del Sole.

I riflettori del BJF saranno poi puntati su Ron Carter, uno dei massimi contrabbassisti della

storia del jazz moderno (la sua celeberrima associazione con Miles Davis nel corso degli anni Sessanta è solo la proverbiale punta dell’iceberg di una carriera di oltre sei decenni ai vertici della “serie A” jazzistica). Il 12 novembre Carter si esibirà al Teatro Auditorium Manzoni con i Foursight, un quartetto che lascia alle sue dita una notevole parte del lavoro solistico. Ogni esibizione live di questo gruppo andrebbe riascoltata al rallentatore per apprezzare pienamente la ricchezza di spunti tematici, di trame ritmiche, di citazioni che si intrecciano come in un vasto affresco. I dettagli hanno una densità tropicale, resa quasi impercettibile dalla finezza esecutiva che conferisce alla musica una grande ariosità.

Samara Joy è stata la rivelazione della più recente edizione dei Grammy Awards, vincendone due: per il migliore disco di jazz cantato dell’anno (Linger Awhile) e come miglior artista esordiente. Migliore in senso assoluto, non riferito alla categoria jazz: di fatti è stata lei ad aggiudicarsi il Grammy per il quale erano in lizza anche i Måneskin, che i più davano per favoriti. Se a ciò aggiungiamo che le sue canzoni stanno spopolando anche sui social media, calamitando verso il jazz l’attenzione di una nuova generazione di ascoltatori, non sorprende che la giovanissima cantante newyokese sia passata rapidamente dalla gavetta allo star system. Con lei, il jazz fortemente legato alla tradizione afroamericana torna a essere un fenomeno di costume, a vibrare in sintonia con la nostra contemporaneità. La si ascolterà con il suo quartetto il 17 novembre all’Unipol Auditorium.

Bill Frisell è uno dei guitar heroes del jazz dagli anni Ottanta a oggi: con il suo trio completato da Thomas Morgan (contrabbasso) e Rudy Royston (batteria) sarà al centro della serata del 21 novembre al Teatro Duse. Dopo aver esordito su etichetta ECM (suo talent scout fu Pat Metheny), raggiunse la piena maturità artistica con le produzioni per l’etichetta Nonesuch, che lo videro trasformarsi nel campione della svolta postmoderna della musica improvvisata. Le più recenti scorribande musicali di Frisell manifestano contrasti espressivi a tinte forti: musica metropolitana a braccetto con sonorità rurali, postmodernismo e primitivismo come due vicini di casa, stilemi di genere estremamente definiti e improvvisi pastiches nei quali gli stili vengono bellamente frullati assieme, un effetto ping pong tra sperimentazione e tradizione.

In apertura di serata si esibiranno gli Unscientific Italians, formazione all stars italiana che sotto la direzione di Alfonso Santimone raccoglie i più autorevoli esecutori di quella fervida scena jazz che non è assolutamente mainstream ma che non è neanche votata alla radicalità. Un abbinamento tutt’altro che casuale, visto che questo ampio organico lavora in maniera pressoché esclusiva sin dalle sue origini sulle musiche di Bill Frisell, riarrangiate in maniera da mettere in risalto sia le interazioni solistiche che quelle collettive, illuminandone gli aspetti strutturali e timbrici.

Ancora un affondo nel grande jazz afroamericano il 24 novembre all’Unipol Auditorium, con Steve Coleman & Reflex. Il sassofonista chicagoano è una delle figure più avvincenti e affascinanti del jazz contemporaneo. Il suo nome è indissolubilmente legato al collettivo M-Base, di cui fu co-fondatore e al quale fanno riferimento le sue varie formazioni. Il trio Reflex è un vero concentrato di questa estetica musicale, coi suoi ritmi metropolitani e le strutture metriche e melodiche dalle complesse geometrie che gettano lo sguardo oltre i confini della musica occidentale.

Con l’annuncio dei concerti principali del cartellone del Bologna Jazz Festival 2023 prendono il via anche le prevendite degli abbonamenti e dei singoli biglietti. Tra le varie modalità per assistere ai concerti del BJF spiccano ancora una volta le possibilità offerte dalla Bologna Jazz Card. Con la Card, che può essere acquistata o rinnovata direttamente dal sito internet www.bolognajazzfestival.com, si ottiene un accesso privilegiato ai concerti del festival, con numerosi vantaggi: dall’applicazione del prezzo ridotto sui singoli biglietti all’accesso all’area riservata delle platee (fino a esaurimento dei posti) a varie tipologie di sconto per i concerti nei jazz club e nei vari teatri affiliati al festival. Ma il punto di forza della Card è la possibilità, destinata esclusivamente ai suoi possessori, di sottoscrivere l’abbonamento per tutti e cinque i concerti principali nei teatri del BJF 2023.

PROGRAMMA (anticipazioni concerti principali nei teatri, il programma completo sarà reso noto a metà ottobre)

Martedì 7 novembre

Bologna, Teatro Arena del Sole, ore 21:15

Hiromi’s Sonicwonder

Hiromi, pianoforte e tastiere; Adam O’Farrill, tromba;

Hadrien Feraud, basso elettrico; Gene Coye, batteria

–

Domenica 12 novembre

Bologna, Teatro Auditorium Manzoni, ore 21:15

Ron Carter Foursight Quartet

Ron Carter, contrabbasso; Jimmy Green, sax tenore;

Renee Rosnes, pianoforte; Payton Crossley Jr., batteria

–

Venerdì 17 novembre

Bologna, Unipol Auditorium, ore 21:15

Samara Joy Quartet

Samara Joy, voce; Luther Allison, pianoforte;

Michael Migliore, contrabbasso; Evan Sherman, batteria

–

Martedì 21 novembre

Bologna, Teatro Duse, ore 21:15

opening act: Unscientific Italians

Alfonso Santimone, pianoforte e direzione; Mirco Rubegni e Fulvio Sigurtà, trombe e flicorni;

Filippo Vignato e Federico Pierantoni, tromboni;

Cristiano Arcelli, Piero Bittolo Bon, Francesco Bigoni, Rossano Emili, sassofoni e clarinetti;

Danilo Gallo, contrabbasso; Zeno De Rossi, batteria

Bill Frisell Trio

with Thomas Morgan & Rudy Royston

Bill Frisell, chitarra; Thomas Morgan, contrabbasso; Rudy Royston, batteria

–

Venerdì 24 novembre

Bologna, Unipol Auditorium, ore 21:15

Steve Coleman & Reflex

Steve Coleman, sax alto; Rich Brown, basso elettrico; Sean Rickman, batteria