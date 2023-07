Prossimo appuntamento della rassegna letteraria Capit Incontra: appuntamento mercoledì 19 luglio

Prossimo appuntamento della rassegna letteraria Capit Incontra mercoledì 19 luglio alle ore 21,00 al Bagno Luana Beach di Marina di Ravenna (Via Lungomare 80) per la presentazione del libro ‘Il duetto Mina Battisti Teatro 10, 1972’ di Enrico Casarini (Minerva editore).

Del duetto televisivo tra Mina e Lucio Battisti in una lontana serata di metà aprile, forse se ne ricordano in molti. In pochi, di sicuro, si ricordano l’anno, il giorno, il mese e l’orario precisi, il nome giusto del programma, l’autore, il regista e il nome dei componenti della band che accompagnò l’esibizione dei due cantanti. Chi queste cose le ha bene in memoria e ha deciso di raccontarle a tutti, mettendoci passione ed emozione, è il giornalista Enrico Casarini che col suo libro ci riporta dietro le quinte del Teatro delle Vittorie, nelle emozioni di chi c’era. Nel cuore di una tempesta di applausi che non potrà mai essere dimenticata.

Domenica 23 aprile 1972, ore 21,47: l’Italia assiste all’incontro unico e irripetibile tra il ‘principe’ della musica leggera italiana e la ‘regina’ della canzone sul palcoscenico di Teatro 10. Una scheggia di tv entrata nella memoria collettiva: le canzoni di Lucio, la voce di Mina, i loro sguardi complici, la band dei «Cinque amici da Milano»… Ma quel duetto è stato molto più di otto minuti e 23 secondi di parole e musica. È stato un’avventura creativa sorprendente ed entusiasmante che illumina ancora la nostra idea di spettacolo perfetto attraverso una musica destinata a non invecchiare mai.

Quando Mina e Lucio finiscono di cantare, nello studio di Teatro 10 succede qualcosa di eccezionale. Il pubblico è come impazzito, non smette di applaudire. Gli assistenti di studio e la regia cercano di spegnere l’entusiasmo:« è troppo! è troppo!». Ma nessuno vuole fermarsi. La magnifica , trascinante performance di Mina e Lucio ha stregato tutti: in quel momento sanno di aver vissuto qualcosa di inaspettato. Un evento straordinario. Unico.

Enrico Casarini (Bologna, 1966), giornalista, ha lavorato nelle redazioni di settimanali e di mensili. Nel corso della sua carriera si è occupato di spettacoli, attualità culturale, cronaca e viaggi, come redattore, inviato, caposervizio e caporedattore. La grande passione della sua vita, però, rimane la musica.

La rassegna è promossa dall’Associazione Amici della Capit Aps in collaborazione con Luana Beach e Pro Loco Marina di Ravenna, con il patrocinio di Comune di Ravenna Assessorato al Turismo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Regione Emilia Romagna.

Per i partecipanti all’ incontro, il Ristorante del Luana Beach propone un momento conviviale alle ore 19, 30 consistente in un piatto unico con bevande, al prezzo convenzionato di € 15,00. Prenotazione obbligatoria: 0544 531156.