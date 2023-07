Il compositore ufficiale della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, James MacMillan, e il padre della musica tedesca, Johann Sebastian Bach in un confronto musicale affascinante mercoledì 19 luglio, alle 21.30

Il compositore ufficiale della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, James MacMillan, e il padre della musica tedesca, Johann Sebastian Bach: è un confronto musicale affascinante quello proposto dal Tenebrae Choir, il complesso vocale inglese fondato e diretto da Nigel Short, che dopo King’s Singers e Tallis Scholars completa il trittico sui migliori cori britannici proposto da Ravenna Festival. L’appuntamento è mercoledì 19 luglio, alle 21.30, nella Basilica di San Giovanni Evangelista (via Carducci 10), dove il Tenebrae Choir eseguirà anche il brano I Saw Eternity, scritto da MacMillan nel 2021 su un testo di Henry Vaughan e progettato specificamente per essere eseguito insieme ad alcuni mottetti di Bach. La musica dello scozzese MacMillan ha accompagnato i momenti civili, religiosi e politici più importanti della recente storia del Regno Unito. Suo anche il Funeral Anthem che è risuonato a Westminster lo scorso settembre, durante le esequie della regina Elisabetta II: era stata proprio la sovrana, dieci anni prima, a commissionare personalmente la musica al compositore.

Un concerto del coro britannico Tenebrae è molto più di una performance vocale. È un’esperienza che coinvolge il pubblico per la purezza del timbro e l’intonazione impeccabile. Era il 2021 quando il complesso vocale, rinomato per la cura che dedica alle proprie esecuzioni a cappella di musica sacra – al punto da ergere le parole “passione e precisione” a proprio motto – commissionava al compositore scozzese James MacMillan (1959) un’opera destinata a essere eseguita insieme ad alcuni mottetti di Bach. Il risultato è stato I Saw Eternity, dall’incipit del poema The World del poeta Henry Vaughan, pubblicato nel 1650. Così, i tre mottetti di Bach, tra cui il monumentale Jesu, meine Freude e il gioioso Singet dem Herrn faranno da cornice alla pagina musicale di MacMillan, nonché al suo Miserere ad altri responsori destinati ai riti delle tenebre della Settimana Santa: pagine che hanno reso il compositore tra i principali esponenti mondiali di musica sacra.

Sotto la direzione di Nigel Short, ex membro dei King’s Singers, dal 2001 Tenebrae si esibisce nei principali festival e palcoscenici in tutto il mondo, tra cui BBC Proms, Wigmore Hall, Elbphilharmonie Hamburg, Rheingau Musik Festival e Sydney Festival. Il coro ha guadagnato fama internazionale per le sue interpretazioni della musica corale dal Rinascimento fino ai capolavori contemporanei, e ha commissionato nuova musica ai maggiori compositori di oggi.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti: posto unico 25 euro (ridotto 22)

I giovani al Festival under 18: 5 Euro | under 30 sconto 50%