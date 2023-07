Giovedì 20 luglio al parco Primieri letture ad alta voce con Alfonso Cuccurullo. Martedì 25 luglio al giardino Merendi a Maiano letture lupesche per bimbi coraggiosi

La biblioteca comunale «Carlo Piancastelli» di Fusignano organizza due serate all’aperto dedicate ai bambini.

Giovedì 20 luglio alle 21 al parco Primieri (via F.lli Faccani) letture ad alta voce per bambini e bambine da 3 a 6 anni a cura di Alfonso Cuccurullo.

Martedì 25 luglio alle 20.30 al giardino Merendi, in via Villarada a Maiano, ci sarà «In bocca… ai lupi», letture «lupesche» per bambini coraggiosi (età consigliata da 3 a 6 anni) a cura del gruppo lettori della biblioteca. I bambini sono invitati a portare una torcia e una comoda coperta. In caso di maltempo le letture saranno rinviate.

L’ingresso è libero e gratuito a entrambi gli appuntamenti. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 955675 (negli orari di apertura), mail bibliotecapiancastelli@comune.fusignano.ra.it.