La Sala della Giunta comunale ha ospitato questa mattina la presentazione alla stampa della dodicesima edizione del “Bagnacavallo Festival”, ideato e promosso dall’associazione Controsenso.

Il festival propone com’è sua tradizione appuntamenti culturali per chi resta in città nel mese di agosto e per chi viene a Bagnacavallo dai vicini luoghi di vacanza.



L’iniziativa viene realizzata grazie a un gruppo di volontari, con il contributo e la collaborazione del Comune e il sostegno economico di associazioni e numerose aziende del territorio.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessora alla Cultura Monica Poletti, il direttore artistico Michele Antonellini, la responsabile dell’area Cultura del Comune Francesca Benini e Mario Maginot Mazzotti, divulgatore di storie locali.



Sede del festival è quest’anno il chiostro dell’ex convento di San Francesco, per un totale di cinque appuntamenti di musica e spettacolo tra l’1 e il 31 agosto. Tornano inoltre le “Passeggiate con racconti” in compagnia di Mario Maginot Mazzotti.

Si inizia subito l’1 agosto con “Allontana da me… canzoni contro le dittature e per la libertà” con la voce di Paola Sabbatani accompagnata da Daniele Santimone, Maurizio Piancastelli, Roberto Bartoli e Tiziano Negrello e brani da tutto il mondo, da Chico Buarque fino a Vladimir Vysotsky.

Il 3 è la volta dell’Anonima Frottolisti in “Di corte in corte – La musica nelle corti dell’Umanesimo”, in collaborazione con I luoghi dello spirito e del tempo 2023, Collegium Musicum Classense.

Si prosegue l’8 agosto con “La Pianura è un foglio bianco”, spettacolo di teatro canzone con Elisa Lolli, attrice e Marco Sforza, cantautore. Prima dello spettacolo: La forza dell’acqua, lettura nelle “lingue dei gemelli”, in collaborazione con Amici di Neresheim e Comunicando.

Il 22 è in programma il concerto dei Morrigan’s Wake, 42 anni di attività nel 2023, che possono a ben diritto considerarsi tra i gruppi pionieri e più longevi nell’ambito della musica celtica in Italia.

Chiude il festival, il 31 agosto, il quartetto “Lame da barba”, che crea paesaggi sonori mescolando ritmi e sonorità arabo-andaluse con le proprie radici del Sud Italia, dando così vita ad atmosfere terrene dal suono arcaico.

Per quanto riguarda le “Passeggiate con racconti”, quest’anno il filo conduttore è il paesaggio urbano: tre escursioni insolite nel centro di Bagnacavallo con Mario Maginot Mazzotti, sono in programma il 10 agosto (“Bussate e vi sarà aperto”, tra conventi e conventini), il 17 (“I racconti delle pietre” cioè le lapidi cittadine) e il 24 (“Le storie narrate dalle corti”, nei cortili dei palazzi). Partenza sempre da piazza della Libertà.

Inoltre, con la mostra “Anatomie Urbane” diffusa nelle vetrine dei negozi e presso le attività bagnacavallesi per tutto il mese di agosto, Andrea Tampieri propone un’indagine sull’esperienza visiva di Bagnacavallo. Il suo percorso urbano è fatto di particolari, stralci di facciate o elementi architettonici raccolti nel centro storico, in cui l’idea del paesaggio si riduce a frammento, lasciando a una lettura complessiva la ricostruzione visiva della città.

Tutti gli appuntamenti sono previsti alle 21.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è a offerta libera.

Consigliata la prenotazione via WhatsApp al 348 6940141.

In caso di maltempo, per quanto possibile, si prevede l’allestimento degli spettacoli al coperto oppure il rinvio della data.

La partecipazione alle passeggiate è gratuita con prenotazione obbligatoria sempre via WhatsApp al 348 6940141; massimo 70 persone a serata.

La rassegna è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso con il contributo e la collaborazione del Comune di Bagnacavallo e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Associazioni partner sono: Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Bagnacavallo fa Centro, Centro sociale Abbondanza, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Officina e Pro Loco.

L’immagine del festival è anche quest’anno di Anna Lisa Quarneti in arte Piki.

L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14

Informazioni:

info@controsensobagnacavallo.it

www.bagnacavallofestival.it

333 7981563

Facebook Bagnacavallo festival

Instagram bagnacavallofest

YouTube Controsenso Bagnacavallo