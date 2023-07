Inoltre, due appuntamenti con lo spettacolo teatrale “Sgrazié” che si interroga su come riconoscere ed evitare le truffe al telefono, online e per strada

La Polizia locale prosegue l’opera di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani attraverso una serie di incontri sia in città che nel forese. Ieri si è svolto l’incontro con i residenti della frazione di Piangipane. Si tratta di una serie di tappe, realizzate in collaborazione con la Cooperativa Villaggio Globale, nel corso delle quali i cittadini vengono informati sui comportamenti da tenere e le cautele da adottare per evitare di rimanere vittime di raggiri.

Questa tipologia di reati, purtroppo, è ancora diffusa. I truffatori, pur cambiando tattica, cercano sempre di carpire la fiducia delle persone, specialmente le più deboli, per entrare in casa o farsi consegnare oggetti di valore e denaro, spesso facendo leva sulle loro fragilità.

Gli incontri rientrano nell’ambito di un progetto denominato “Strùffati, insieme per non cadere in trappola”, realizzato a seguito del Protocollo d’Intesa, siglato il 7 febbraio scorso, da prefetto e sindaco, finanziato dal ministero dell’Interno, al fine di sensibilizzare le persone sul tema ed intraprendere ogni utile azione per contrastare tali reati.

I prossimi appuntamenti in programma, rivolti a tutta la cittadinanza, si terranno domani, venerdì 21 luglio, in piazza della Cooperazione a Mezzano e mercoledì 26 luglio, al Centro Desiderio, viale Caravaggio 56 a Lido Adriano, entrambi alle 20.30. Sarà l’occasione per distribuiti dépliant informativi e gadget, ma soprattutto per assistere anche allo spettacolo “Sgrazié!” scritto e messo in scena da Francesco Bentini e Marco Falsetti, formatori e attori professionisti.

Lo spettacolo si interroga su come riconoscere ed evitare le truffe al telefono, online, per strada. Attraverso un registro leggero e la tecnica del Teatro Forum, che rende protagonisti tanto gli attori quanto gli spettatori, “Sgrazié!” parte dalla messa in scena di reali truffe per accogliere le storie del pubblico e condividere spunti di riflessione.

I fatti di cronaca confermano che siamo tutti potenziali vittime di truffe: dalle persone più anziane a quelle più giovani e diverse sono le modalità e le pratiche che vengono messe in atto.

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione dei Consigli territoriale di Mezzano e Del Mare, del centro sociale Il Salice e dell’Associazione Pawa.