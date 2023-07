Tutte le informazioni legate alla Giostra medievale

E’ tutto pronto per la 66esima edizione del Palio che si disputerà sabato 22 luglio allo Stadio “Bruno Neri”.

Il programma della giornata prevede alle ore 18 il ritrovo in iiazza del Popolo del Corteo Storico del Niballo, imponente sfilata di rievocazione storica dei fasti e della grandezza della Signoria faentina dei Manfredi e dei personaggi del suo tempo. Il Corteo, composto dai figuranti del Gruppo Municipale e dei cinque Rioni faentini, si muoverà poi dalla piazza percorrendo corso Mazzini e via Medaglie d’Oro per raggiungere il campo della Giostra, presso lo Stadio Bruno Neri.

Il Corteo Storico farà il suo ingresso allo Stadio alle ore 20, aperto dal Gruppo Municipale e seguito dai figuranti dei cinque Rioni ordinati secondo il numero di scudi conquistati nel Palio 2022.

Durante la sfilata del Corteo all’interno del Campo, al momento del passaggio innanzi alle Magistrature della Giostra, i cavalieri di ogni Rione saranno chiamati a prestare il proprio solenne giuramento a difendere i colori del proprio Rione secondo le regole della cavalleria.

Ricordiamo che i cavalieri che scenderanno in campo saranno: Luca Innocenzi per il Borgo Durbecco, Cela Gertian per il Rione Giallo, Matteo Tabanelli per il Rione Nero, Matteo Rivola per il Rione Rosso e Marco Diafaldi per il Rione Verde.

Prima dell’avvio della giostra verranno effettuate le premiazioni della migliore figura femminile, del miglior Araldo e del miglior figurante, tutti premi che saranno giudicati ed assegnati al termine della sfilata dalla Deputazione per il Niballo, organismo che sovrintende alla correttezza iconografica e storica di tutti gli aspetti del Niballo.

Prevendite dei Biglietti e App segnapunti:

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.vivaticket.com e nei loro punti vendita autorizzati nonché direttamente alla biglietteria dello Stadio nei seguenti orari:

venerdì 21 luglio 2023, dalle ore 17:30 alle ore 20:00

sabato 22 luglio 2023, dalle 9:00 alle ore 12:30 e nel pomeriggio a partire dalle ore 16:30.

Per seguire l’andamento delle gare è possibile scaricare gratuitamente l’App “Niballo Palio di Faenza” dagli store online: si tratta di un modo facile e veloce per restare sempre aggiornati durante la giostra e, scaricando l’ultima versione aggiornata, scoprire i tempi delle tornate in tempo reale. Lo strumento digitale rappresenta un’alternativa alle tradizionali ‘schede tornate’ in cartoncino, che saranno comunque disponibili allo Stadio. L’app contiene inoltre informazioni su Albi d’oro, Rioni, calendario delle manifestazioni e tanto altro.

Diretta Streaming, differita TV e repliche:

Il Palio verrà trasmesso a partire dalle ore 20.00 in diretta streaming sui canali ufficiali del Palio (YouTube, FB e sito www.paliodifaenza.it) e sul canale FB di FaenzaWebTv. Verrà inoltre trasmesso in differita TV su TeleRomagna (canale 14) il 24 luglio dalle ore 21 e domenica 30 luglio alle ore 22.

Lunedì 31 luglio alle ore 23 sempre su Teleromagna (canale 14) sarà trasmesso il “Processo al Palio”.

Sarà comunque sempre possibile rivedere la competizione anche nei giorni successivi sul canale Youtube del Palio.

La straordinaria vicinanza delle altre città di Palio nell’anno dell’alluvione.

In questa edizione 2023, che in via straordinaria si svolge in notturna e nel mese di luglio a causa dei tragici eventi alluvionali dello scorso mese di maggio, molte città di Palio manifesteranno concretamente la loro vicinanza alla nostra città inviando loro delegazioni al Palio di Faenza, ed anche figuranti in costume che sfileranno all’interno del nostro Corteo Storico.

L’amministrazione comunale è estremamente onorata di poter accogliere al Niballo delegazioni delle più importanti giostre cavalleresche d’Italia e ringrazia per il significato profondo di tale presenza e partecipazione.

Modifiche alla viabilità ed altre disposizioni speciali per la manifestazione:

Si segnalano le modifiche alla viabilità previste in città per la giornata del 22 luglio per consentire il passaggio del corteo storico e dei cortei rionali:

divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in: piazza del Popolo, piazza della Libertà, corso Mazzini, via Medaglie d’Oro (nel tratto compreso tra corso Mazzini e il civico 9), via Marozza sul lato Ravenna della carreggiata e in tutta la zona situata in prossimità dell’accesso carrabile allo stadio Bruno Neri, in prossimità delle sedi rionali;

divieto di transito: sul percorso del Corteo Storico e quindi in piazza del Popolo e della Libertà, corso Mazzini, via Medaglie d’Oro, via Marozza, e in tutte le strade limitrofe a queste; sulle strade interessate dal passaggio dei cortei rionali dalle singole sedi fino a piazza del Popolo e piazza della Libertà ed al rientro al termine della manifestazione (limitatamente alla durata del loro trasferimento).

Ordinanze del Sindaco e Regolamento di polizia urbana e per la convivenza civile:

All’interno dello stadio è vietato introdurre

– oggetti in vetro o metallici, caschi, lattine, bottiglie e qualsiasi oggetto contundente o che possono minare l’integrità o la sicurezza delle persone (comprese borracce) o di quant’altro possa nuocere al decoro urbano e all’igiene.

– animali da affezione eccetto cani addestrati a sostegno della persone diversamente abili

E’ inoltre vietata l’introduzione e l’utilizzo di qualsiasi tipo di fumogeni.

Da due ore prima dell’inizio e fino al termine della manifestazione a tutti gli esercizi commerciali e pubblici nonché ai circoli privati posti in piazza del Popolo, Piazza della Libertà, Piazza Martiri per la Libertà, corso Mazzini, in un raggio di mt. 100 da Piazzale Pancrazi o comunque dall’impianto sportivo ove si svolge la manifestazione, è vietato vendere bevande alcoliche in contenitori da asporto.

All’interno dello stadio Bruno Neri è vietato vendere, somministrare od introdurre bevande alcoliche; è inoltre vietato somministrare, vendere ai fini del consumo sul posto, introdurre o consumare bevande in contenitori in vetro o in lattine.

E’ fatto obbligo agli esercenti di esporre in modo visibile idonea comunicazione dei divieti.

In caso di maltempo il Palio sarà rinviato a domenica 23 luglio, con gli stessi orari.