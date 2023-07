Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre le bandiere e le suggestioni sonore dei 5 Rioni tornano sotto la torre

E’ partito il conto alla rovescia per il 66° Niballo Palio di Faenza che si svolgerà il prossimo 22 luglio allo Stadio B. Neri in notturna, quest’anno in una forma necessariamente ridotta a causa dell’emergenza alluvione che ha colpito la nostra città nel mese di maggio. Manca, tra l’altro, al calendario degli appuntamenti tradizionali del mese del Palio il Torneo degli Alfieri bandieranti e musici, che già nello scorso mese di giugno il Comitato per il Niballo aveva deciso all’unanimità di non cancellare bensì di posticiparlo.

E’ stato ora deciso quale sarà il fine settimana dedicato alle bandiere: l’appuntamento è per sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre in Piazza del Popolo.

Il calendario sarà il seguente:

Sabato 30 settembre 2023 dalle ore 20,30:

specialità singolo, piccola squadra, grande squadra e musici

Domenica 1° ottobre 2023 dalle ore 16.00:

Torneo alfieri bandieranti e musici giovanissimi

Domenica 1° ottobre dalle ore 21.00:

specialità singolo under 21, coppia under 21, coppia tradizionale