La 66esima edizione del Palio del Niballo se l’è aggiudicato Marco Diafaldi

Si chiude il sipario per la 66esima edizione del NIballo Palio di Faenza, denominato Palio dell’alluvione. I faentini hanno risposto in tantissimi all’evento portando a gremire lo stadio Bruno Neri con quasi 4.800 spettatori, probabilmente il record di presenze. Dopo gli spareggi a tre, tra il Borgo Durbecco e i Rioni Rosso e Verde, ad aggiudicarsi il Palio è stato Marco Diafaldi per il Verde riportando il drappo in via Cavour dopo sette anni. Secondo il cavaliere del Rione Rosso, Matteo Rivola e terzo, quello che era dato per favorito e vincitore dell’edizione del 2022, Luca Innocenzi. Molto bella e tirata la competizione che per questa edizione è stata proposta il sabato in notturna. Ad aggiudicarsi il Premio per la miglior dama, il Rione Rosso mentre miglior araldo quello del Rione Nero. Al termine della competizione il sindaco e Magistrato dei Rioni, Massimo Isola ha premiato i primi tre vincitori. Quarto classificato il Rione Nero, ultimo il Giallo.