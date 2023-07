Concerti in città nello storico e mitico bar di viale Baccarini meta di artisti da ogni angolo del mondo

Caronte Festival, il Clan destino Faenza mette in campo quattro appuntamenti musicali per accompagnare quanti trascorreranno luglio e agosto in città. Si parte mercoledì 26 luglio con i FONCEDALLE, trio di Lione, che proporranno pulsazioni elettroniche kraut con incursioni pop e british incalzate da chitarre post punk e linee di basso dance. Lunedì 31 luglio sarà la volta di PAOLO ANGELI, nomination ai Grammy Awards che porterà allo storico e mitico locale di viale Baccarini brani dei suoi ultimi due album. Il primo, Nijar, che attinge nelle sonorità della penisola Iberica, dove vive da molti anni, infuocata dal flamenco e dall’ispirazione letteraria di Garcia Lorca; il secondo é Jaltah, progetto del 2018, zeppo di improvvisazioni. Paolo Angeli è etnomusicologo, sperimentatore tecnico con il suo “chitarrone baritono sardo”. Giovedì 3 agosto toccherà a LES PYTHON DE LA FOURNASE, gruppo francese composta da sette elementi che celebra l’amore per la cultura creola e per l’oceano Indiano attraverso musica, cucina, costruzione di strumenti musicali e produzione di party. Esplosivi come il vulcano da cui prendono il nome, scavano nello stile “Maloya”: percussioni ipnotiche di origine africana e “Séga lontan” e canti popolari accompagnati dalla fisarmonica. La loro musica non tratta solamente di ricerca etnica e tradizione, il groove caleidoscopico è celebrato dalle influenze del soul, afrobeat e funky. Ultimo appuntamento della rassegna, lunedì 7 agosto con ALCO DEGURUTIENI, man band, performer, crooner, burlesque e tanto altro originario di Osaka. Con il suo progetto ha suonato in tutto il mondo: teatri, bar, strade, strappando sempre un sorriso e rendendosi indimenticabile. Alco si avvale di suoni saccheggiati in tempo reale da mangiadischi e mangianastri rotti, chitarra o piano, voce roca alla Tom Waits. Info alla pagina social: https://www.facebook.com/clandestinofaenza.