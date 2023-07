Si chiudono così i Martedì d’Estate manfredi

Martedì 25 luglio alle 20.30, durante la serata di chiusura dei “Martedì d’estate”, la Piazza del Popolo di Faenza ospiterà una delle selezioni regionali di Miss Italia, la kermesse di bellezza che racconta di emozioni, sogni e ambizioni di tante aspiranti Miss. Si tratta dell’atto conclusivo della rassegna estiva organizzata da “Faenza C’entro” che per tutti i martedì di luglio ha colorato il centro faentino con numerose iniziative.

Lo show è gentilmente offerto dallo Staff emiliano-romagnolo di cui fa parte Yesi Phillps nei panni di coordinatrice miss, sarà condotto da Antonio Borelli e sarà presente Massimo Chiodi come ricercatore musicale oltre a Marco Pellegrini della Gym Events. L’evento torna a Faenza dopo il grande successo in termini di pubblico del 2022.

Non solo Miss Italia, come tutti i martedì di luglio, in Piazza del Popolo, arrivano in piazza le attività di Faenza con stand e banchetti, mentre M’ama Interni + propone conversazioni e laboratori sul Design e un Laboratorio di fotografia itinerante condotto dal fotografo Massimiliano Tuveri per imparare le tecniche e i trucchi per fotografare con lo smartphone con il ritrovo presso lo showroom di Corso Garibaldi 8A alle 18.30. Sempre martedì 25 luglio, l’associazione SAW student at work propone giochi di magia con il Mago Silvestro.

In Piazza della Libertà, durante il corso di tutta la manifestazione, sarà presente il Mercato di Campagna Amica a partire dalle ore 18, mentre in Piazzetta della Legna dalle 18 ci sarà l’Area bimbi con giochi gonfiabili e zucchero filato con il Mago Silvestro che incanterà i presenti con giochi di magia.

In Via Pistocchi, Maison M4 in collaborazione con Olivia presentano “I giardini di via Pistocchi” attraverso musica, balli e bollicine e in Corso Mazzini, come ogni martedì l’erboristeria Fiore della Vita offre consulenze olistiche con esperti diversi per ogni serata. Presso il balcone di United Colors of Benetton arriva la Rassegna “Balconi&Cortili/Onda Rosa Indipendente” con i Musicanti Improvvisi e i loro ospiti.

In Via Torricelli si terrà l’evento espositivo “Neo-Marguttiana” curato dall’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”.

L’ultimo martedì del mese dì Luglio 2023, sarà dedicato ad un ampio e frequentato laboratorio delle arti e delle tecniche in strada con Pietro Lenzini, Paolo Rava, Marinella Zaccherini.

Tante anche le visite guidate. Il Mic propone la visita guidata alla mostra della Faenza – Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea in cui 70 artisti da tutto il mondo presentano opere che portano a riflettere su tematiche del nostro tempo e danno una visione delle potenzialità che la materia ceramica offre per la scultura e l’installazione. La visita guidata è inclusa nel costo del biglietto di ingresso (Intero 10 euro, ridotto 7 euro).

Il MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA di Corso Garibaldi 2, dalle 20 alle 23 offre l’apertura straordinaria con visite guidate all’esposizione dedicata al partigiano Silvio Corbari, faentino e Medaglia d’Oro al Valor Militare, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

La BIBLIOTECA MANFREDIANA alle 17 fino alle 17:45 per i bimbi dagli 0 a 3 anni e dalle 18 alle 19 per quelli da 3 a 6 anni letture nel chiostro della biblioteca.

MUSEO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E DELLA SHOAH apre dalle 19:30 alle 22:30 con la possibilità di fare visite guidate ad offerta libera. Per informazioni: 339 7004336 – 331 16000565 argyllsromagna@gmail.co Via G. Castellani n.25, Faenza.

La PRO LOCO FAENZA, organizza, a partire dalle 20.30, itinerari a piedi o in bicicletta con programmi diversi. Per informazioni e prenotazioni: 0546 25231 info@prolocofaenza.it.

Martedì 25 luglio visite guidate anche a CASA MUSEO RAFFAELE BENDANDI dalle 20 alle 23. Per

informazioni e prenotazioni osservatoriobendandi@virgilio.it andreaandpaola@libero.it –

3388188688.

A PALAZZO MILZETTI, il 25 Luglio alle ore 20 andrà in scena un concerto e alle 21,30 la visita guidata con suggestioni musicali. L’apertura straordinaria del palazzo sarà dalle 19.00-23.00 con prenotazioni: drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it, tel. 0546 26493.