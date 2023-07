Un mese di concerti fra piazza San Francesco e i Chiostri Francescani

Dopo l’anteprima all’alba in collegamento alla Notte Rosa, riparte alla grande una delle rassegne musicali estive più longeve della città: “Le stelle di Galla Placidia”, organizzata come sempre dall’Ensemble Mariani.

Nell’arco di un mese – dal 26 luglio al 23 agosto – sono in programma 13 appuntamenti musicali dal vivo, divisi fra piazza San Francesco e i Chiostri Francescani.

L’edizione 2023 (la venticinquesima) si presenta ancora una volta molto articolata, con spettacoli di diversi generi musicali adatti ad ogni genere di pubblico: musica classica, pop, jazz, swing, tango e tanti altri repertori, interpretati da gruppi e solisti di grandissimo livello.

Ecco allora i più diversi e suggestivi omaggi: da Astor Piazzolla a Maria Callas, dagli Anni Ottanta alle più celebri colonne sonore, dalle sonate veneziane addirittura al Cantico di San Francesco, in occasione dell’ottocentesimo anniversario della Regola Francescana (nell’appuntamento del 10 agosto ai Chiostri). Ancora, l’Irlanda dei Birkin Tree, le musiche da circo, le numerose serate con il tango e le atmosfere sudamericane. E l’appuntamento (il 3 agosto) con gli allievi della Juillard e Manhattan School di New York.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno dell’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero senza obbligo di prenotazione.

Maggiori info e dettaglio delle serate su www.ensemblemariani.it

Il concerto di apertura, domani, mercoledì 26 luglio alle 21, si intitola “Così celeste” ed è un Omaggio a Zucchero Fornaciari. Sul palco, Sergio Casabianca e Le Gocce

Cantante, imitatore, cabarettista, Casabianca ha partecipato a eventi prestigiosi (Castrocaro, Sanremo Rock), a trasmissioni televisive come “Il Senso della vita” con Paolo Bonolis e “Geo & Geo”, Una Canzone per te con l’amico Alessandro Greco e Federica Panicucci, ed ha al suo attivo numerose collaborazioni e duetti con grandi artisti: Giulio Capiozzo e Paul Manners, l’apertura del concerto di Zucchero a Parma, Irene Fornaciari, Filippo Graziani, Paolo Vallesi, Iskra Menarini, Andrea Mingardi, Barbara Cola, Paolo Belli, Marco Della Noce, Alessandro Politi, Aleandro Baldi e i Nomadi

Celeste” è ormai un classico del repertorio di Sergio Casabianca e le Gocce: un tributo a Zucchero Fornaciari di cui vengono riproposti i brani storici e più emozionanti, come Dune mosse, Senza una donna, Diavolo in me, in un’interpretazione ricca di personalità e di grinta.