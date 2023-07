Nel quartiere di Malva Nord-Terme, uno dei più colpiti dall’alluvione

Dopo in grande successo del concerto per Pinarella di Martedì 11 Luglio scorso, la Grande Orchestra Città di Cervia, diretta dal M° Fulvio Penso da appuntamento al suo pubblico per Venerdì 28 Luglio nella piazza antistante la Chiesa della Madonna della Neve nel quartiere di Malva Nord-Terme, quartiere che, assieme a Montaletto-Villa Inferno e Savio, oltre, ovviamente, al grande comparto delle saline, hanno subito maggiormente le conseguenze dell’alluvione del Maggio scorso. A questi quartieri la Grande Orchestra, sostenuta dal Comune di Cervia, intende dedicare questo concerto quale auspicio per una pronta e piena ripartenza.

Fra i tre suddetti quartieri la scelta per l’ubicazione del concerto è caduta su Malva Nord per motivi squisitamente logistici: perchè baricentrica fra le tre zone, a ridosso della zona turistica e da essa facilmente raggiungibile e dotata di un’ampia piazza dall’ottima acustica.

La Grande Orchestra Città di Cervia, è composta da quasi una cinquantina di musicisti, professionisti e non, uniti da una grande passione per la musica ed è sorta nel 2004 all’interno della Scuola Comunale di Musica G. Rossini di Cervia, in quegl’anni diretta dal M° Penso, con l’intento di divulgare l’educazione musicale e la pratica strumentale fra i giovani.

Il concerto di Venerdì 28 sarà dedicato alle più note colonne sonore della storia del cinema, dal film d’animazione ai grandi classici (Casablanca, Tempi moderni, Gilda), passando per Ennio Morricone per finire con Federico Fellini. Tutte le orchestrazioni e gli arrangiamenti sono opera del M° Fulvio Penso mentre le voci sono quelle di Annalisa Penso e di Gastone Guerrini.

L’ingresso è gratuito.