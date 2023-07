Domenica 30 luglio alle 21 ultimo appuntamento della rassegna «Concerti in Villa»

Ultimo appuntamento per l’estate 2023 con i Concerti in Villa, la rassegna musicale nella cornice di Villa Verlicchi a Lavezzola. Domenica 30 luglio alle 21 ci sarà il trio Mariquita, tra classica, tango e folk.

Le Mariquita nascono nel 2010 dall’unione di tre musiciste ad arco diplomate nei conservatori di Bologna e Ravenna. All’esperienza pluriennale in note orchestre classiche italiane, si aggiungono collaborazioni individuali di varia natura, in studio e dal vivo, con artisti come Sting, Ligabue, Andrea Bocelli, Renato Zero, Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Antonella Ruggiero, Mario Biondi, Edoardo Bennato e Filippo Graziani, oltre a partecipazioni in gruppi da camera e formazioni dai repertori più disparati, dal tango argentino alla musica classica, dal pop al folk. In questi anni si sono esibite per Gianna Nannini e Malika Ayane nell’ambito del festival Musicultura a Macerata. Questa eterogeneità di esperienze si riflette in un repertorio estremamente vasto e variegato, che abbraccia indistintamente musica classica, leggera, colonne sonore e tango, fino alla rilettura di brani pop e rock.

L’ingresso è gratuito. Durante la serata saranno visitabili la mostra personale di Andy Nalloyd e la mostra «Disegni condivisi» di Mariano Bellarosa, curata da Lamberto Caravita.

I Concerti in Villa fanno parte del progetto di rete «Radici e ali 2023» ideato dai Comuni di Bagnara di Romagna, Conselice, Fusignano, Massa Lombarda, Russi e Sant’Agata sul Santerno, che ha ottenuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 986930.