La formula che prevede sei titoli fissi e due a scelta

Scadrà sabato 5 agosto la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a “La stagione dei teatri 2023/2024” usufruendo di tariffe scontate, organizzata da “Ravenna teatro”, centro di produzione teatrale riconosciuto dal ministero della cultura quale primo centro in Italia per qualità artistica, e dal Comune di Ravenna, col supporto dello stesso ministero della cultura, della Regione Emilia-Romagna, da Coop alleanza 3.0, dalla Fondazione del monte di Bologna e di Ravenna, da Assicoop Unipol sai, da Cna, da Reclam, dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese. La formula prevede sei titoli fissi e due a scelta. Un cartellone che offre classici rivisitati da maestri della scena e spettacoli ispirati a testi che nascono da generi letterari diversi, e brani che aprono a profonde riflessioni sull’oggi e che pongono interrogativi mai risolti.

I sei spettacoli fissi, in programma al teatro Alighieri di Ravenna, sono “Uomo e galantuomo”, primo testo in tre atti di Eduardo De Filippo, scritto a soli ventidue anni, interpretato da Geppy Gleijeses, allievo del maestro e da lui autorizzato a portare in scena le sue opere; “Kohlhaas”, in cui Marco Baliani racconta la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, alimenta una spirale di violenze sempre più incontrollabili in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena; “Trappola per topi”, un classico della letteratura teatrale, scritto da Agata Christie, regina del giallo, che viene portato in scena attraverso una rilettura di cui è protagonista Ettore Bassi, attore, con Anna Della Rosa e Valter Malosti che, invece, vestiranno i panni dei due straripanti protagonisti della grande tragedia scritta da William Shakespeare tra il 1607 e il 1608; “Antonio e Cleopatra”, mata dalla penna, insieme forte e delicata, di Viola Ardone; “Oliva Denaro”, protagonista che dà il nome al libro da cui nasce lo spettacolo e che vede sul palco Ambra Angiolini; “La locandiera”, di Antonio Latella con Sonia Bergamasco, che porrà, infine, l’accento sulla straordinaria attualità del primo testo italiano in cui è protagonista una donna.

Nella rosa dei titoli che compongono gli spettacoli a scelta, compaiono, invece, “Alessandro. Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande”, omaggio del teatro Koreja a Tarantino, scrittore e giornalista impegnato nella difesa dei diritti dei migranti e nelle battaglie in favore degli ultimi della Terra; “Pasolinacci e Pasolini, quattro movimenti di ascolto; A te come te. Scritti giornalistici di Giovanni Testori e 5 fotogrammi per Bernardo Bertolucci”, trilogia del teatro delle Albe che rende omaggio ai maestri di Marco Martinelli e di Ermanna Montanari; “La buca”, nuovo spettacolo di “Nerval teatro”, realtà orientata a indagare il ruolo sociale e relazionale dell’arte, ed ispirato all’opera di Samuel Beckett; “Étoile”, frutto dell’incontro tra una drammaturga in grado di abbandonare le parole e di agire sui gesti, e tra un attore capace nel mettere in campo la sua storia e il suo sapere tecnico attraverso il corpo; “Romeo Castellucci/Societas terzo reich”, un’installazione audiovisiva basata sulla rappresentazione spettrale di tutti i nomi, con tutti i sostantivi del vocabolario italiano che vengono proiettati, a uno a uno, con una velocità commisurata alla capacità retinica di trattenere una parola che appare nel baleno di un ventesimo di secondo; “La faglia”, racconto dell’ostinazione di due uomini deputati a tappare i buchi di un mondo in declino nato dalla penna di Adèle Gascuel, autrice francese che, con ironia, ripercorre la logica di pensiero dell’Occidente moderno; “In 7 contro Tebe”, tragedia di Eschilo rivisitata in chiave comica, miscelando alto e basso senza soluzione di continuità; “Una notte sbagliata”, titolo che pone una profonda riflessione sull’abuso di potere, anche in rapporto alla vicenda legata a Stefano Cucchi, con Marco Baliani che torna come protagonista; “Barabba”, con la regista che porta alla ribalta un testo inedito del 2010, scritto da un drammaturgo fortemente affascinato dalla lingua e dall’uso di registri diversi, che spaziano dal sacro al profano; “7-14-21-28”, con Flavia Mastrella e Antonio Rezza, divertenti e terribili, ed anarchici e surreali, che giocheranno alla vita come in un ideogramma nello spettacolo in cui volumi triangolari diretti verso l’alto coesistono con linee orizzontali, ma in verticale si muove solo l’uomo; “Il figlio della tempesta. Musiche, parole e immagini dalla fortezza”, nuova edizione del concerto-spettacolo diretto da Armando Punzo e dedicato alla compagnia di detenuti-attori, fondata dal regista napoletano nel 1988 nel carcere di Volterra; “Balasso fa Ruzante”, con Natalino Balasso che propone una comicità vitale, ma allo stesso tempo amara, pervasa da un dirompente realismo espressivo, un mondo di villani dove la peste va e viene, e dove il tragico e il comico si fondono in maniera inscindibile; “Sole e baleno”, racconto ispirato ad una storia realmente accaduta in Italia negli anni Novanta del Novecento, quella di due giovani uniti da un amore assoluto, e dal loro idealismo, che si scontrano con una società che, prima, reprime e uccide, poi, riflette; “Speaking cables, dispositivo coreografico per voce, cavi e altoparlanti”, con Agnese Banti, protagonista, che porterà in scena la propria voce per scucire e per ricucire lo spazio attraverso il suono spazializzato che si svela sulla scena; “Le vacanze”, raccontano di un mondo appena futuro, in cui due adolescenti, dopo l’esame di maturità, si interrogano sui cambiamenti climatici; e infine “Diario di Pinocchio 20202065”, che propone un’iniziazione collettiva di cui il pubblico diventa inconsapevole protagonista e testimone, una cerimonia genealogica che prova a raccontare la biografia culturale, il modello identitario e la storia personale dell’Italia sullo sfondo della grande storia.

La “La stagione dei teatri 2023/2024”, col calendario completo che è scaricabile dal sito web www.ravennateatro.com/stagioni/la-stagione-dei-teatri/, inoltre, è completata sia da un prologo composto da quattro appuntamenti che si susseguiranno nel mese di ottobre, sia da due eventi speciali, con questi sei spettacoli che sono tutti esclusi dall’abbonamento. Anche quest’anno, poi, “Ravenna teatro” torna ad offrire sia ai residenti della circoscrizione nord e della circoscrizione sud del comune di Ravenna, sia ai residenti di di Alfonsine, l’opportunità di recarsi a teatro usufruendo di un servizio di trasporto gratuito, con l’abbonamento che, unito alla navetta, costa 146€; 50€ per gli under 26. Grande attenzione continua, infine, ad essere riservata anche a chi ha meno di ventisei anni, che potrà usufruire di abbonamenti a prezzi popolari.

Di seguito, il prezzo degli abbonamenti fino a sabato 5 agosto de “La stagione dei teatri 2023/2024”:

Platea e palco I, II e III ordine del teatro Alighieri di Ravenna, e I settore teatro Rasi di Ravenna; 154€ l’intero, 138€ il ridotto, 50€ gli under 26 e 160€ “Ti presento i miei” (under 20 con genitore)

Galleria e palco IV ordine del teatro Alighieri di Ravenna, e II settore del teatro Rasi di Ravenna; 107€ l’intero, 96€ il ridotto, 40€ gli under 26 e 116€ “Ti presento i miei” (under 20 con genitore)

Loggione del teatro Alighieri di Ravenna, e II settore del teatro Rasi di Ravenna; 55€ l’intero e 38€ gli under 26

Di seguito, invece, il prezzo degli abbonamenti da lunedì 11 settembre a giovedì 26 ottobre de “La stagione dei teatri 2023/2024”:

Platea e palco I, II e III ordine del teatro Alighieri di Ravenna, e I settore teatro Rasi di Ravenna; 165€ l’intero, 146€ il ridotto, 50€ gli under 26 e 167€ “Ti presento i miei” (under 20 con genitore)

Galleria e palco IV ordine del teatro Alighieri di Ravenna, e II settore del teatro Rasi di Ravenna; 113€ l’intero, 103€ il ridotto, 40€ gli under 26 e 122€ “Ti presento i miei” (under 20 con genitore)

Loggione del teatro Alighieri di Ravenna, e II settore del teatro Rasi di Ravenna; 55€ l’intero e 38€ gli under 26

Per quanto riguarda i biglietti per i singoli spettacoli, invece, sono acquistabili da sabato 28 ottobre nella biglietteria del teatro Alighieri di Ravenna, aperta sia tutti i giorni feriali, dalle 10 alle 13 (il giovedì anche dalle 16 alle 18) che da un’ora prima dell’inizio di ogni evento, o nella biglietteria del teatro Rasi di Ravenna, aperta sia tutti i giorni feriali, dalle 10 alle 13 (il giovedì anche dalle 16 alle 18) che da un’ora prima dell’inizio di ogni evento; telefonicamente, con carta di credito o con Satispay; o sul sito web www.ravennateatro.com; oppure nelle agenzie de La cassa di Ravenna spa e Iat Ravenna, col servizio di prevendita che comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del ticket. I biglietti per gli spettacoli inseriti nel cartellone del prologo e negli eventi speciali, invece, sono in vendita da lunedì 18 settembre, coi prezzi e con le modalità di acquisto che sono consultabili vistando il sito web www.ravennateatro.com.

Di seguito, il prezzo dei biglietti per i singoli spettacoli in programma al teatro Alighieri di Ravenna de “La stagione dei teatri 2023/2024”:

Platea e palco I, II e III ordine; 26€ l’intero, 22€ il ridotto e 10€ gli under 26

Galleria e palco IV ordine; 18€ l’intero, 16€ il ridotto e 10€ gli under 26

Loggione, 9€ l’intero e 6€ gli under 26

Di seguito, invece, il prezzo dei biglietti per lo spettacolo dal titolo “Olivia Denaro”, in programma al teatro Alighieri di Ravenna e parte de “La stagione dei teatri 2023/2024”:

Platea e palco I, II e III ordine; 40€ posto unico

Galleria e palco IV ordine; 35€ posto unico

Loggione; 20€ posto unico

Di seguito, il prezzo dei biglietti per i singoli spettacoli in programma al teatro Rasi di Ravenna de “La stagione dei teatri 2023/2024”:

settore unico; 18€ l’intero, 16€ il ridotto e 10€ gli under 26

Il ticket ridotto spetta a Cral aziendali, ai gruppi organizzati, ai docenti, agli over 65, ai soci del “Tci-Touring club italiano”, ai soci di Coop adriatica, ai possessori dell'”Esp club card”, ai soci del Credito cooperativo, ad Arci, ad “Ali Intesa sanpaolo”, ad Avis, ad “Amici di RavennAntica”, a “Capit”, ad “Assicoop”, a Cna, a Coldiretti, a Confcooperative, a “Legacoop”, a Stadera, a “Unipol” e ad “Euro company”. Tutte le informazioni sui vantaggi e sulle promozioni per gli abbonati, per Cral aziendali, per i gruppi organizzati, per i gruppi scolastici, per l’iniziativa “Ti presento i miei” e per il servizio di trasporto gratuito per gli spettatori del forese e di Alfonsine, sono disponibili sul sito web www.ravennateatro.com.

Per maggiori informazioni è necessario recarsi nella sede di “Ravenna teatro” a Ravenna, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, o telefonare allo 0544 36239, o visitare il sito web www.ravennateatro.com, oppure inviare una mail all’indirizzo info@ravennateatro.com o all’indirizzo biglietteria@ravennateatro.com.