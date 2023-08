Proiezioni al Parcobaleno tutti i lunedì fino al 4 settembre; inizio proiezioni alle 21.15

Prosegue ad Alfonsine la rassegna cinematografica estiva l’Arena dell’inedito alla scoperta del panorama cinematografico italiano meno conosciuto.

Le tre serate iniziali hanno affiancato le proiezioni a interventi di esperti cinematografici e registi; i prossimi cinque appuntamenti (tutti di lunedì) saranno invece dedicati esclusivamente alle proiezioni dei film.

Il primo appuntamento in calendario è per il 7 agosto con Margini di Niccolò Falsetti, candidato al David di Donatello per il miglior esordio alla regia, con la partecipazione di Zerocalcare. Seguiranno il 14 agosto Per niente al mondo di Ciro D’Emilio; il 21 agosto La primavera della mia vita di Zavvo Nicolosi, esordio del regista con protagonisti i cantautori Colapesce e Dimartino; il 28 agosto Notte fantasma di Fulvio Risuleo e infine lunedì 4 settembre Brado, di e con Kim Rossi Stuart.

La rassegna, ideata dall’associazione Filmeeting in collaborazione con l’Amministrazione comunale, si tiene al Parcobaleno (via Galimberti 5), nell’area cinema all’aperto, da poco rinnovata con nuove sedute per offrire una migliore esperienza agli spettatori e la possibilità di ospitare fino a cento posti. Inoltre, in occasione delle proiezioni, il chiosco del parco resterà aperto fino alle 22.

Apertura della biglietteria alle 20.45, inizio proiezioni alle 21.15.

Prenotazioni al 329 0062784; biglietto intero 6 euro, ridotto 5 euro (soci Filmeeting, under 25, over 65 e studenti universitari).