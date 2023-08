Il programma con numerosi ospiti da tappeto rosso

Mai così ricca! L’ottava edizione del Ferrara Film Festival, in programma dal 16 al 23 settembre, svela tutte le novità di quest’anno e numeri da record: 40 eventi, 8 giorni di kermesse, circa 20.000 presenze attese, 32 film in concorso su oltre 2500 iscritti, provenienti da 42 Paesi nel mondo, 21 anteprime – di cui 4 mondiali, 3 europee e 13 italiane – e un parterre da tappeto rosso, come quello che accompagnerà gli ospiti fino all’ingresso del Teatro Nuovo, il più importante della città, che diventerà centro nevralgico del Festival insieme alla bellissima Piazza Trento e Trieste, hub principale della manifestazione, nella quale sarà allestito l’animato Cine-Village. Kevin Reynolds, Jeremy Piven, Cary Elwes, Lucrezia Lante della Rovere, Edoardo Leo, Francesco Zecca, Steven Bauer, Corey Johnson e Manuela Arcuri sono alcuni dei molti volti noti di questa speciale edizione, pronta ad alzare il sipario con la consegna del Dragone d’Oro alla Carriera a Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano nel mondo, che ha recentemente ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E poi la giuria d’eccezione presieduta da Daniele Taddei, amministratore degli Stabilimenti Cinematografici Studios – partner del Festival – e formata dagli attori Martina Stella e Francesco Montanari, dal regista Luca Ribuoli, dalla costumista Nicoletta Ercole, dallo scenografo Tonino Zera e dal fotografo e direttore della fotografia Roberto Rocco. Sabato 23 settembre l’attesa cerimonia di premiazione che assegnerà i Golden Dragon Awards 2023.

La partnership nata lo scorso anno tra il Ferrara Film Festival e Studios, storica e celebre eredità degli “Stabilimenti De Paolis”, si ristruttura e si amplia in occasione di questa ottava edizione per dare ulteriore prestigio al Festival.

Gli “Stabilimenti Cinematografici De Paolis” nascono nel 1938 (il terreno venne acquistato dal Commendator De Paolis nel 1923) ed al loro interno, in quasi 50 anni di attività, si sono alternate le più importanti firme del cinema italiano ed internazionale: grandi maestri, attori di fama, autori che hanno fatto grande il cinema di genere italiano negli anni del suo maggior splendore. Chiusi nel 1991, qualche anno dopo, in abbandono ed in grave degrado, vengono confiscati alla criminalità organizzata. Durante la gestione dell’Amministrazione giudiziaria, vengono concessi in locazione ad un giovane imprenditore capitolino, Daniele Taddei che, nel 1997, con passione e tenacia li restituisce alla loro vocazione ed al loro splendore ribattezzandoli con il nome con il quale sono oggi più noti, “Gli Studios”. Al termine degli iter amministrativi nel 2013 la proprietà viene trasferita al patrimonio di Roma Capitale come bene confiscato alle mafie.

Gli Stabilimenti ristrutturati e adattati alle nuove esigenze, nel rispetto della loro configurazione così caratteristica ed iconica, diventano un punto di riferimento sia per le attività televisive dei maggiori canali nazionali, nel tempo RAI, MEDIASET ed oggi La7 (Propaganda Live, Dimartedì, Non è L’Arena), sia per il cinema e le serie TV italiane ed internazionali grazie anche all’effervescenza produttiva degli anni più recenti. Per citare solo le ultime produzioni realizzate, “Call my agent”, di cui proprio ora è in lavorazione la seconda serie, “Miss Fallaci”, una produzione originale Paramount+, sui primi anni da giornalista di Oriana Fallaci, “Uonderbois”, una serie originale Disney+ ambientata nei sotterranei di Napoli ed ancora gli ultimi quattro film dei “Me contro te”, un grandissimo successo di pubblico nelle sale prodotti da Colorado Film. È ora in post produzione “Cold storage”, l’ultimo film con Liam Neeson, Geogina Campbell, Susie Bacon, Joe Keerie di prossima uscita nei cinema insieme al film “Another end” di Piero Messina con Gael Garcia Bernal e Berenice Bejo, le cui riprese sono terminate nei mesi scorsi.

Novità di questa edizione sarà la Studios Lounge Live, che letteralmente “apre” il Festival al pubblico. Sarà uno spazio “interattivo” fatto di grandi vetrate, quindi completamente a vista, nella splendida Piazza Trento e Trieste di fronte al Teatro. Ogni giorno ospiterà interviste live e photo call con i grandi ospiti della giornata. Il pubblico all’esterno, oltre ad assistere dal vivo alle chiacchierate con i protagonisti del Festival, potrà partecipare attivamente con domande e curiosità, così come attraverso i social ufficiali della kermesse.

Gli orari di Studios Lounge Live:

Sabato 16 settembre | ore 12.00, 15.00, 16.00

Domenica 17 settembre | ore 12.00, 15.30, 21.00

Lunedì 18 settembre | ore 15.30, 17.30

Martedì 19 settembre | ore 15.30, 17.30

Mercoledì 20 settembre | ore 15.30, 17.30

Giovedì 21 settembre | ore 15.30, 17.30

Venerdì 22 settembre | ore 15.30, 17.30

Sabato 23 settembre | ore 17.00, 20.30

Ad accompagnare le proiezioni e le Premières ci saranno i tanti appuntamenti: “Meet the Stars”, le masterclass con le stelle del cinema Giancarlo Giannini (promossa da “Mercatorum”), Kevin Reynolds (regista di blockbuster mondiali come “Waterworld”, “Robin Hood: Il Principe Dei Ladri” e “Fandango”, di cui si celebrerà il 40º anniversario delle riprese), Steven Bauer (co-protagonista con Al Pacino in “Scarface”, di cui si celebrerà il 40º anniversario dell’uscita del film), Martina Stella (tra le più note attrici italiane e membro della Giuria in questa edizione), Francesco Grisi (fondatore di EDI – Effetti Digitali Italiani, leader italiano nel settore degli effetti speciali; masterclass promossa da ANICA Academy); “Ferrara Film Expo”, il contenitore culturale con una serie di importanti convegni che quest’anno vedranno protagonista la Giuria del Ferrara Film Festival e che metterà al centro temi attualissimi, tra cui l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel Cinema; le opere esposte dell’artista Danilo Sciorilli, presenti in “Countdown”, il cortometraggio che sarà proiettato in loop nei momenti di pausa tra le proiezioni; i manifesti d’autore che riempiranno la città. Infine, l’appuntamento con UNICEF Italia, partner esclusivo del festival nel settore umanitario, per parlare di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anche attraverso il grande schermo.

Entro la fine di agosto saranno svelati l’elenco degli eventi e la rosa completa degli ospiti dell’8º Ferrara Film Festival, così come alcuni titoli a sorpresa nella Line-Up dei film di questa edizione

I FILM IN CONCORSO

Sono 32 le pellicole in concorso nell’ottava edizione del Ferrara Film Festival, con 21 anteprime di cui 4 mondiali, 3 europee e 13 italiane distribuite nelle 4 categorie: Premiere Event e Premiere Autore (che raggruppano lungo e cortometraggi), Premiere Docu e Premiere Indie Emilia-Romagna. A questi si aggiungono i film, fuori concorso, collegati con i temi di Unicef, in quanto partner ufficiale del festival, che fanno parte della categoria Premiere Unicef e le Premiere Retro, proiezioni all’interno di un programma di retrospettive speciali.

Saranno invece dodici i Premi assegnati, oltre al Dragone d’Oro alla Carriera nella recitazione, conferito a Giancarlo Giannini nella serata inaugurale del 16 Settembre (evento presentato da Manuela Arcuri). Durante i Golden Dragon Awards, il 23 Settembre, verranno assegnati i seguenti premi tra tutti i film in concorso: Miglior lungometraggio e Miglior cortometraggio Premiere Event, Miglior lungometraggio e Miglior cortometraggio Premiere Autore, Miglior lungometraggio Premiere Docu, Miglior film Premiere Indie Emilia-Romagna, Miglior regia lungometraggio e Miglior regia cortometraggio, Miglior attore lungometraggio e Miglior attore cortometraggio, Miglior attrice lungometraggio e Miglior attrice cortometraggio.

A giudicarli saranno quattro giurie: la Giuria Principale, a cui sono assegnati i lungometraggi e i documentari, e le Giurie “UNICEF”, WESHORT” e “FEDIC” alle quali sono assegnate rispettivamente le categorie UNICEF e tutte le categorie dei cortometraggi.

Categoria “Première Event”

Sono 15 i lungometraggi e cortometraggi in concorso quest’anno nella categoria Première Event, i più attesi del Festival, di natura più commerciale, che richiamano l’attenzione di un ampio pubblico.

Categoria “Première Autore” e “Première Indie Emilia – Romagna”

Sono 15 i film in concorso nella categoria Première Autore, che riunisce le pellicole di natura autoriale, divise tra lungometraggi e cortometraggi. Quattro di questi ultimi, di registi locali, saranno in gara anche nella categoria Première Indie Emilia – Romagna.

I Lungometraggi

Ad aprire l’8º Ferrara Film Festival sarà “Sweetwater” (Première Event), del regista argentino Martin Guigui, in cui si narra l’avventura di Nat “Sweetwater” Clifton, entrato nella storia come il primo afroamericano a firmare un contratto della NBA, che cambierà per sempre il modo di giocare la pallacanestro. Il film ha un cast stellare, tra cui Jeremy Piven, Cary Elwes, Kevin Pollack, Richard Dreyfuss, Jim Caviezel, Eric Roberts e Everett Osborne, nel ruolo di Nat “Sweetwater” Clifton. Il regista e parte del cast saranno presenti alla première. A seguire, “Apaches: gang of Paris” (Première Event) del regista francese Romain Quirot, che segue la storia di una giovane donna che si infiltra nel clan criminale che ha ucciso suo fratello con il piano di uccidere tutti i colpevoli, uno per uno, fino a che non si avvicina troppo al loro affascinante capo. Al suo debutto sul grande schermo, “L’incantevole Lucrezia Borgia” (Première Event) di Marco Melluso e Diego Schiavo, con Tullio Solenghi e Lucrezia Lante della Rovere, racconta l’appassionante storia di Lucrezia Borgia d’Este, donna tormentata da scandali e pettegolezzi e per secoli ritenuta simbolo di crudeltà e amoralità. Una delle pellicole più attese di questa edizione è “La verità secondo Maureen K.” (Première Autore) del regista Jean-Paul Salomé, che narra la vera storia di Maureen Kearney, interpretata dalla pluripremiata attrice francese Isabelle Huppert. Una rappresentante sindacale della centrale nucleare di una multinazionale francese diviene un’informatrice denunciando accordi top-secret che scuotono il settore nucleare francese. Il regista e scrittore libanese Bassem Breish dirige “Riverbed” (Première Autore), la dura storia di Selma alle prese con un doloroso passato che ritorna. La bottiglia è quella del vino, il set è quello delle terre intorno a Pisa, teatro di “Tre storie in bottiglia” (Première Autore) di Giuseppe Gandini: tre giovani, tra cuore e lavoro. In “Warhol” (Première Autore), di Corey Johnson, un giovane in cerca di celebrità interviene live ad una trasmissione radiofonica, ma i risvolti saranno inaspettati. Infine, “Peripheric Love”, co-produzione svizzero-italiana diretta da Luc Walpoth, che racconta la storia di Maria, incinta, e suo marito Giorgio, sterile. Incapaci di comunicare, si allontanano l’uno dall’altro attratti da improbabili storie d’amore.

I Documentari “Première Docu”

Tre gli affascinanti documentari in concorso quest’anno, che affrontano temi di grande attualità. Dal tragico conflitto nel cuore d’Europa in “Sisters of Ukraine” di Mike Dorsey, in cui suore e volontari accompagnano i rifugiati nel lungo viaggio verso Barcellona, al tema dell’immigrazione e dell’integrazione con “Yakub” di Anna de Manincor, un diciassettenne nigeriano che a Bologna trova la sua “casa”, fino alla voglia di recupero delle proprie origini italiane di una madre e un figlio, protagonisti di “Radici”, di Clenet Verdi-Rose.

I Cortometraggi

Ci sono storie di vita famigliare ma anche di percorsi intimi tra i cortometraggi in concorso nella categoria Première Event. Come quella del piccolo Nicola, protagonista di “Al di là del mare” (Première Event), che parte alla ricerca del padre “rapito dal mare”; o di Charlie, che in “Waving” (Première Event) è alle prese con disturbi ossessivo compulsivi; dell’insegnante di arte protagonista di “Sir” (Première Event), alle prese con forti dolori artritici alle mani; o la vicenda di una coppia appena fidanzata la cui relazione viene messa in discussione da un sacchetto di polvere bianca trovato su un aereo, raccontata da “In plane sight” (Première Event). Ma anche racconti fantastici come quello di “Scomparire” (Première Event), in cui un uomo, in una casa di montagna, si sveglia e si ritrova nel suo appartamento in una Torino del 2046; e di “The delay” (Première Event) in cui protagonista è Arturo, un uomo che vittima di un tremendo bug che cambia totalmente la percezione che ha della sua vita. “The name” (Première Event) invece vede Caterina, una giovane ricercatrice, che viene inviata dal laboratorio in una misteriosa abbazia dei domenicani con il compito di supervisionare il funzionamento di una macchina speciale. Un compito che segnerà per sempre il suo destino e quello dell’intera umanità. “Un cuore e due colori” (Première Event) è la storia di due ragazzi, appartenenti a due ceti sociali opposti di Napoli, che si sfidano sia nella vita che nel calcio. Poi il corto americano “The end”, che vede una giovane donna costretta a combattere, da sola, contro un’organizzazione criminale. Storie di accettazione, come quella di un figlio ormai adulto nel suo disperato outing davanti al padre bigotto e morente sono al centro di “A mia immagine” (Première Autore), di Giuseppe Bucci. La violenza nelle sue forme più brutali occupa la pellicola “Miss Agata” (Première ER), di Anna Elena Pepe e Sebastian Maulucci, in cui la protagonista sviluppa anche un disturbo post traumatico. Isabella e Viola sono le protagoniste di “Nigredo” (Première ER), di Alberto Magnani e Andrea Pecci, determinate a trovare un equilibrio nelle proprie vite, sullo sfondo di un’avventura cosmica. Atti di profonda comprensione e amore sono al centro di “Soluzione Fisiologica” (Première ER), di Luca Maria Piccolo con Stefano Accorsi, nati da una telefonata tra un uomo e un sex worker. Ricordi dolorosi e legami presenti e passati sono invece protagonisti di “Les Rossignols” (Première Autore) di Juliette Saint-Sardos, e “No air for angels” (Première Autore) di Erin Elizabeth. “Layers” (Première Autore) racconta invece la storia di un senzatetto a Città Del Messico che, dopo un incontro inaspettato con una bambina, lo vede costretto a confrontarsi con la realtà. Poi “Attack” (Première Autore), un corto musicale di Davide Santi che racconta l’amore e l’educazione dei sentimenti ed infine “Midnight Ride” (Première Autore), che racconta le vicissitudini di un “delivery man” di Londra che si vede costretto ad effettuare una rapina quando, a sua volta, gli rubano la bicicletta con tutta la merce della giornata.

I FILM FUORI CONCORSO

Première Retro

Torna anche quest’anno l’appuntamento con una eccezionale selezione di retrospettive, due film cult e campioni dei botteghini che hanno fatto la storia del cinema mondiale: Scarface e Fandango.

Compie 40 anni Scarface, il film del 1983 diretto da Brian De Palma e scritto da Oliver Stone, con protagonista uno straordinario Al Pacino, insieme a Michelle Pfeiffer e Steven Bauer, tra gli ospiti del Festival. Remake della pellicola dell’omonimo film del ’32 diretto da Howard Hawks e ambientato a Chicago, il film girato a Miami negli anni ’80 è uno spaccato della città nel periodo in cui ad imperversare è il narcotraffico, raccontato dalla brutale ascesa di un gangster cubano approdato in Florida.

Sono sempre gli anni ’80 ma cambiano le atmosfere nel capolavoro di Kevin Reynolds FANDANGO, con Kevin Costner, un road movie avventuroso e demenziale, un viaggio nel deserto messicano per dire addio alla giovinezza ed entrare nell’età adulta

Première Unicef

Presentazione, all’interno del convegno “Ferrara Film Expo”, di due cortometraggi sul tema “Le emergenze non finiscono mai” per mostrare al mondo che, una volta spenti i riflettori dei media, difficilmente le crisi si risolvono in tempi brevi

LA GIURIA PRINCIPALE

La Giuria Principale è un’altra carta prestigiosa nel mazzo di questa edizione Festival. Presieduta da Daniele Taddei, amministratore degli Stabilimenti Cinematografici Studios, è composta da alcuni dei nomi d’eccellenza del mondo cinematografico. Insieme a Taddei lavoreranno all’assegnazione dei premi gli attori Martina Stella e Francesco Montanari, volti noti del cinema e della tv, Luca Ribuoli, regista di alcune delle serie tv e dei film italiani di maggiore successo come “La mafia uccide solo d’estate”, “Speravo de morì prima” e “Call my agent” girato agli Studios, Tonino Zera, storico scenografo recentemente vincitore dei Nastri d’Argento per “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido, già vinto anche per “L’Incredibile storia dell’isola delle Rose”, e dei David di Donatello per “La Pazza Gioia” di Paolo Virzì. E ancora la costumista Nicoletta Ercole, che ha lavorato con tutti i migliori registi italiani, come Muccino, Nuti e Pieraccioni, ma anche per il cinema americano, con James Cameron (“Piranha”), John Huston (“Tentacles”), Maggie Smith (“My house in Umbria”), Julie Taymor (“Titus”) e Audrey Wells (“Sotto il sole della Toscana”), e Roberto Rocco, direttore della fotografia e fotografo che ha immortalato le più importanti star italiane e internazionali come Julia Roberts, Cameron Diaz, Robert de Niro, Madonna, Monica Bellucci, Claudia Cardinale e tanti altr

GLI EVENTI DA NON PERDERE

Nella giornata di inaugurazione e di chiusura dell’8º Ferrara Film Festival

Sabato 16 settembre

h. 12:00, Piazza Trento e Trieste

CINE-VILLAGE | Inaugurazione

Inaugurazione di Studios Lounge Live e del villaggio promo commerciale.

h. 17:00, Teatro Nuovo

MEET THE STARS | Masterclass con Giancarlo Giannini

Presentato e moderato da Anna Bisogno, Professore associato di Cinema, Radio e Televisione Università Digitale Mercatorum

Nella giornata inaugurale del Festival prenderanno il via anche le masterclass aperte a tutti gli accreditati del festival e al pubblico su prenotazione, la prima delle quali vedrà un docente d’eccezione: Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano, che insieme alla docente Anna Bisogno, professore associato di Cinema, Radio e Televisione dell’Università Digitale Mercatorum, affronterà il ruolo della formazione nella crescita personale e professionale dell’attore, ripercorrendone studi ed esperienze.

h. 20:00, Teatro Nuovo

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE OTTAVA EDIZIONE FERRARA FILM FESTIVAL

Nella splendida cornice del Teatro Nuovo di Ferrara si alza il sipario sull’ottava edizione del Festival. Ad aprire la serata, condotta da una madrina d’eccezione, l’attrice italiana Manuela Arcuri, sarà la consegna del Dragone d’Oro alla Carriera a Giancarlo Giannini, l’attore che più di tutti rappresenta il cinema italiano nel mondo e che ha da poco ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. L’ambito riconoscimento, assegnato negli anni passati a star del cinema come Danny Glover e Jim Sheridan, celebra la lunga carriera di attore, regista, doppiatore (inconfondibile voce di Al Pacino e Jack Nicholson), scrittore, sceneggiatore e anche musicista di Giannini, fatta di personaggi dai mille volti, interpretati negli oltre 130 film girati con alcuni tra i più grandi registi italiani e internazionali, e una lunga lista di riconoscimenti.

A seguire prenderà il via il Concorso Internazionale con la prima delle Première Event che vedrà la proiezione di “Sweetwater”, il lungometraggio di Martin Guigui. Il film ha un cast stellare, tra cui Jeremy Piven, Cary Elwes, Kevin Pollack, Richard Dreyfuss, Jim Caviezel, Eric Roberts e Everett Osborne, che interpreta Nat ‘Sweetwater’ Clifton. Il regista e parte del cast sarà presente alla premiere.

Da lunedì 17 a venerdì 22 settembre: il palinsesto completo e gli orari dei Film in Concorso e delle Masterclass “Meet the Stars” verranno pubblicati il 21 agosto, giorno in cui sarà anche attivata la prevendita dei biglietti online.

Sabato 23 settembre | h. 21:30

GOLDEN DRAGON AWARDS | Cerimonia di Premiazione dell’ottava edizione del Ferrara Film Festival

I film, assieme ad ospiti di fama nazionale ed internazionale, saranno i grandi protagonisti della serata finale del Festival. Sul palco i film premiati nelle 6 categorie in concorso tra Première Event (lungo e cortometraggio), Première Autore (lungo e cortometraggio), Première Docu e Première Indie Emilia-Romagna.

I NUMERI DELL’OTTAVA EDIZIONE

8 giorni di eventi

2500 film iscritti da 42 Paesi

32 film selezionati in concorso

15 Premièr Event

15 Premièr Autore

3 Premièr Docu

21 anteprime – 4 mondiali, 3 europee, 4 italiane

5 masterclass

2 convegni

Il Ferrara Film Festival è realizzato con il sostegno del Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Ministero Della Cultura, Renault Italia, Mercatorum, Italo, OroPuro Caffè, Archivio Vittorio Cini e il sostegno di UNICEF Italia nel settore umanitario. La lista completa e aggiornata degli sponsor sarà pubblicata entro fine Agosto 2023.

Quest’anno si rinnova la collaborazione con Publimedia Italia, che sarà Media Partner dell’evento: Sponsor | FerraraFilmFestival ™

Tutte le info su: www.ferrarafilmfestival.com