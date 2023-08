Domenica 13 agosto dalle 18 fino a notte fonda dj set e performance immersive nella natura. Possibilità di prenotare la cena picnic

Domenica 13 agosto ad Alfonsine si conclude la quarta edizione di Elementi, rassegna di musica contemporanea itinerante ideata dalle associazioni Mu e Magma con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo.

L’appuntamento è presso la Casa del diavolo e dell’Agnese dalle 18 fino a tarda notte. Si partirà con momenti d’ascolto, per poi passare alle performance immerse nella natura e ai dj set, per un pubblico trasversale sia dal punto di vista generazionale, sia da quello degli interessi musicali.

È possibile inoltre prenotare la cena picnic (classico o vegano) a cura di Pan di zucchero, telefonando al 333 7814691. Sarà inoltre disponibile sul posto un punto ristoro.

Sarà proposta una performance a cura del progetto artistico londinese Japan Blues Meets The Dengie Hundred, seguita dai dj set dei due progetti singoli. La serata vedrà anche il dj set di aka.Zato e il live strumentale di Twoonky, duo bergamasco formato dai fratelli Simone e Michele Bornati.

Lo spettacolo, gratuito, è dedicato a raccolte fondi specifiche destinate direttamente alle persone colpite dall’alluvione di maggio, con l’invito a prendere parte alla ricostruzione culturale e paesaggistica del territorio.

«Nonostante le enormi difficoltà di questi mesi, siamo riusciti a mettere in campo questo evento che regalerà ai partecipanti la possibilità di immergersi in spazi sonori inconsueti, vivere insieme luoghi simbolici della nostra terra, scoprire attraverso la musica una Romagna che non ti aspetti – ha dichiarato Nicola Pasi, sindaco referente per il turismo dell’Unione -. Abbiamo intenzione di recuperare anche l’appuntamento che era previsto a Conselice, saltato poi a causa dell’alluvione. La capacità del nostro territorio di rialzarsi è determinata anche dalla volontà di continuare a realizzare iniziative, la forza di andare avanti per ritrovare la quotidianità perduta, con la voglia di stare insieme».