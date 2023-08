Dal 20 al 27 agosto quest’anno in una nuova formula itinerante

Oltre allo storico spazio culturale della Vecchia Pesa di Classe, infatti, la programmazione dell’iniziativa coinvolgerà anche altre sedi di spettacolo che gravitano all’interno e all’esterno del comune ravennate.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, sarà portato al pubblico in co-organizzazione dal collettivo Spazio A, dall’Orchestra La Corelli, dal centro culturale CISIM – Lato Oscuro della Costa APS, dall’associazione culturale Galla & Teo APS e dall’associazione culturale Classe Archeologia e Cultura.

“Siamo molto felici, ha sostenuto l’assessora al Decentramento Federica Moschini, di ospitare la rassegna Radi-ci. Nella società e nel mondo in cui viviamo riteniamo sia infatti molto importante riscoprire il nostro passato, la nostra provenienza e la nostra storia per comprendere meglio la realtà odierna ed essere in grado di accettare i cambiamenti e valorizzarli, affrontando le sfide future forti delle esperienze e delle certezze di cui siamo stati in grado di fare tesoro durante il percorso”.

In occasione di questa nuova edizione dal sottotitolo Ogni pensiero vola, ispirato alla famosa iscrizione che si trova su una delle costruzioni del parco dei mostri di Bomarzo, si prenderanno come punto di partenza le radici che in questi due anni sono state piantate a Classe, base chiave delle prime due edizioni, proprio per esplorare il territorio che ci circonda. In questo modo il pensiero “vola” verso altri luoghi della provincia di Ravenna e verso associazioni che condividono la stessa visione artistica e gli stessi fini sociali su cui la rassegna si fonda.

A corollario della rassegna di spettacoli, si terranno anche due iniziative laboratoriali: il percorso “Nessuno in un angolo”, legato alla serata del 24 agosto, e Onde di terra, un progetto di critica e discussione teatrale a cura di Oudeis Teatro che si svolgerà dal 21 al 27 agosto.

Proprio dal territorio e dalle sue attuali esigenze è nata la formula della serata di anteprima, che si terrà domenica 20 agosto presso la Vecchia Pesa di Classe: Lady Godiva Teatro, Nerval Teatro, Galla & Teo e Spazio A si uniranno per portare al pubblico una serie di Drammaturgie sott’acqua, in una serata di corti teatrali volta alla raccolta di fondi da destinare alle vittime dell’alluvione in Romagna.

A seguire, inaugurerà la settimana di spettacolo la performance itinerante SWAN, ideata da Gaetano Palermo e appena ospitata dalla prestigiosa Biennale del Teatro di Venezia, che graviterà intorno alla Darsena della città.

Nelle serate successive, andranno in scena Oudeis Teatro con La trilogia della porta presso la Vecchia Pesa di Classe e Lady Godiva Teatro con il concerto in rima Orazione epica, ospitato dal chiostro della Chiesa dell’Osservanza di Brisighella.

La serata del 24 agosto vedrà protagonista la messa in scena di “Nessuno in un angolo”, esito di un laboratorio di teatro e corpo in musica a cura di Marco Montanari, Alicia Montorsi Galli e Elisa Pagani, che sarà presentato al pubblico a Russi, presso i giardini della Rocca Melandri.

Il weekend precede degli appuntamenti localizzati tutti alla Vecchia Pesa di Classe, dove, venerdì 25 agosto 9C Teatro porterà in scena Ornella, dedicato a ragazzi e adulti, mentre sabato 26 agosto sarà il turno di Michele Di Giacomo e Alchemico Tre, con il monologo Le buone maniere. I fatti della Uno Bianca.

Sarà il CISIM di Lido Adriano a ospitare la serata di chiusura della rassegna, con Gramsci Gay, produzione firmata Studio Doiz, seguita da un closing party aperto a tutti.

Alcuni titoli saranno accessibili gratuitamente, fino a esaurimento posti nelle location ospitanti, altri prevedono un ingresso a pagamento.

PROGRAMMA

Domenica 20 Agosto

ANTEPRIMA – DRAMMATURGIE SOTT’ACQUA

Vecchia Pesa di Classe, ore 21:00

Ingresso a offerta libera

Serata di raccolta fondi per l’alluvione in Romagna a cura di Lady Godiva Teatro, Nerval Teatro, Galla & Teo e Spazio A.

Lunedì 21 Agosto

SWAN

Performance site-specific

Darsena di Ravenna, ore 20:00

Ingresso gratuito

di Gaetano Palermo

con Rita Di Leo

disegno sonoro Luca Gallio

assistenza e cura Michele Petrosino

prosthetics Crea FX

con il supporto di Casa della Cultura Italo Calvino; h(abita)t – Rete di spazi per la danza; Associazione QB Quanto Basta

produzione La Biennale di Venezia

Swan è una performance site-specific che si ispira all’assolo La morte del cigno che Michel Fokine coreografò per Anna Pavlova, prima ballerina del Balletto Mariinskij, nel 1901. Da questa suggestione prende le mosse un lavoro che oltrepassa le tradizionali definizioni di danza e di teatro e che utilizza la pratica sportiva mettendola a tema sul piano formale e concettuale. In Swan realtà e finzione si mescolano operando nella dimensione urbana uno spostamento perturbante del quotidiano. Gli spettatori, pubblico volontario e passanti casuali, sono invitati a inciampare nella visione di un’umanità debordante, che mette in discussione nello spazio pubblico il loro ruolo di soggetti agenti e di osservatori del reale. La strada diviene teatro di un dramma impersonale, di una crisi tanto solitaria quanto universale.

Performance vincitrice del Bando Biennale College.

Martedì 22 Agosto

NON CHIAMATELO STUDIO

Vecchia Pesa di Classe, ore 21:00

Ingresso gratuito

Serata dedicata a drammaturgie e gruppi teatrali emergenti che incontrano il pubblico per la prima volta.

Oudeis Teatro presenta Il Contrappasso | Dialoghi della porta

Progetto uscente da Drammaturgie: Alta formazione di scrittura teatrale di ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione

di Rita Di Leo

con Simone Baroni, Antonino Cicero Santalena, Anna Dall’Olio

assistente alla regia Antonino Cicero Santalena

con il sostegno di 9cTeatro APS

produzione Oudeis Teatro

Mercoledì 23 Agosto

ORAZIONE EPICA: concerto in rima e in battaglia

Brisighella – Chiostro della Chiesa dell’Osservanza, ore 21:00

Biglietto unico: 5 euro

di Eugenio Sideri

con Enrico Caravita

musiche originali Andrea Fioravanti

produzione Lady Godiva Teatro

In Orazione Epica sono 485 versi in rima baciata a raccontare di Filottete ed Ulisse, con la guerra di Troia che ancora fa scintille, e Achille e Neottolemo e Agamennone. Raccontiamo il mito e l’epos di un episodio che vede, in un piano machiavellico, contrapporsi Ulisse e Filottete, la ragion di Stato e l’umanità. Da lontano riprendiamo la poesia e il verso, riprendiamo la percussione, riprendiamo il racconto di 2500 anni fa per rivivere oggi quelle gesta in cui ancora ci possiamo rispecchiare.

Serata organizzata in collaborazione con La Corelli

Giovedì 24 Agosto

NESSUNO IN UN ANGOLO

Russi – Giardini della Rocca Melandri, ore 21:00

Biglietto unico: 5 euro

Esito del laboratorio di teatro e corpo in musica a cura di Marco Montanari, Alicia Montorsi Galli e Elisa Pagani

con i partecipanti al laboratorio Nessuno in un angolo e i ballerini della compagnia DNA

musiche originali Alicia Montorsi Galli

testi originali Silvia Rossetti

produzione La Corelli, DNA e Spazio A

Serata organizzata in collaborazione con La Corelli

Venerdì 25 Agosto

ORNELLA

Vecchia Pesa di Classe, ore 21:00

Ingresso gratuito

di e con Gaia Amico

dramaturg Davide Tortorelli

costumi Ilaria Amico

con il sostegno di 9c Teatro APS

dai 14 anni e tout public

Ornella è un racconto autobiografico che parla della mia famiglia e della mia Italia nei suoi anni di piombo. Attraverso interviste a mia zia Ornella e a suo fratello Flavio, mio padre, condannato a 17 anni e detenuto per 12 a seguito della partecipazione attiva nell’organizzazione Brigate Rosse, attraverso la raccolta di materiale conservato dalla famiglia, Ornella vuole raccontare una storia di rivoluzione, senza morale e senza moralismi, vista dagli occhi di una ragazza di ieri che potrebbe essere una ragazza di oggi o di domani. Senza trovare risposte lo spettacolo vuole continuare a domandarsi: cosa vuol dire cambiare il mondo? Cosa comporta fare una scelta? Chi stabilisce la differenza tra buoni e cattivi? E tra identità e azione? Qual è il nostro ruolo nella storia?

Spettacolo finalista al premio Scenario Infanzia 2022 e vincitore del bando “Il Tuo Nome è Donna” 2022 di Daf_Project

Sabato 26 Agosto

LE BUONE MANIERE: I FATTI DELLA UNO BIANCA

Vecchia Pesa di Classe, ore 21:00

Ingresso gratuito

diretto e interpretato da Michele Di Giacomo

testo Michele Di Vito

scene e costumi Roberta Cocchi, Riccardo Canali

luci e responsabile tecnico Riccardo Canali

suono Fulvio Vanacore

consulenza drammaturgica Magdalena Barile

produzione Alchemico Tre

Le buone maniere ripercorre le vicende della Banda criminale della Uno Bianca, che negli anni ‘80 e ‘90 ha travolto l’Emilia Romagna e le Marche. Le vicende vengono rivissute attraverso la storia di uno solo dei protagonisti: Fabio Savi. In una notte senza riposo, la voce della coscienza si presenta in carne e ossa, come un alter ego che lo costringe a fare i conti col passato: dall’infanzia giù al fiume, al primo colpo al Casello Autostradale di Pesaro, fino agli omicidi.

Domenica 27 agosto

GRAMSCI GAY

CISIM – Lido Adriano, ore 20:00

Biglietto unico: 5 euro

Serata organizzata in collaborazione con CISIM | Il Lato Oscuro Della Costa | Approdi

di Iacopo Gardelli

regia Matteo Gatta

con Mauro Lamantia

produzione Studio Doiz

1920. Sciopero delle lancette, 200 Mila lavoratori pronti a instaurare la rivoluzione comunista in Italia, è stato un grande fallimento. Un Antonio Gramsci non ancora trentenne si confronta con gli operai torinesi per convincerli che la strada dell’agitazione è ancora quella giusta da percorrere.

2019. Su un muro del carcere di Turi viene imbrattato un famoso murales dedicato a Gramsci, che proprio in quel carcere aveva passato cinque anni della sua prigionia scrivendoci il grosso dei suoi Quaderni. Una mano anonima ha scritto “gay” sulla fronte del fondatore del partito comunista italiano.

Questo spettacolo unisce i puntini per riflettere sul rapporto fra politica e indifferenza, impegno e disillusione, fuoco e cenere.

Spettacolo vincitore della borsa teatrale “Anna Pancirolli” 2022 e del bando “Teatro… voce della società giovanile” 2022.

A seguire RA-DICI CLOSING PARTY.

LABORATORI

NESSUNO IN UN ANGOLO

Dal 21 al 24 agosto

La rassegna Ra-dici propone quest’anno un laboratorio intitolato “Nessuno in un angolo”, in collaborazione con La Corelli. Questa esperienza è pensata per gli adolescenti, che vivono una fase della vita in cui la scoperta di sé stessi è continua e trasformativa. Il laboratorio si focalizza sull’inclusività e sull’affermazione di sé, permettendo a ciascun partecipante di esplorare liberamente il proprio io attraverso varie discipline artistiche.

Secondo Platone, noi esseri umani “piante non già terrestri, ma celesti” con le radici rivolte verso l’alto, protese al cielo, e i rami che puntano al basso. Da questa suggestiva immagine nasce il testo su cui verterà il laboratorio, che racconta di una civiltà immaginaria, non troppo distante da noi, in cui si diffonde quella che inizialmente viene vista come una pericolosa malattia: le persone iniziano, gradualmente, a trasformarsi in alberi. Per chi si trova un ramo al posto di un braccio o una radice al posto di una gamba, questa condizione riceve presto lo stigma della diversità e della disabilità. Presto emergerà che, più dell’uomo, le piante hanno dei valori propri, delle simbologie, dei significati che si riflettono sulla vita di questa comunità, cambiandola per sempre.

Il percorso sarà guidato da quattro figure artistiche differenti, ognuna specializzata in una disciplina specifica. Marco Montanari di Spazio A, attore e regista teatrale, guiderà gli adolescenti nell’esplorazione del teatro come strumento di espressione personale e collettiva. Attraverso giochi di improvvisazione, esercizi di recitazione e creazione di scene originali, i partecipanti saranno incoraggiati a esprimere liberamente le proprie emozioni e a comunicare il proprio mondo interiore con autenticità. Silvia Rossetti di Spazio A, presidente dell’associazione Galla & Teo, scrittrice e drammaturga, seguirà il percorso del laboratorio con i suoi testi originali, che faranno da spina dorsale alla struttura del laboratorio e saranno orientati a stimolare la creatività dei ragazzi per parlare delle difficoltà e delle conquiste di ogni giorno. Alicia Montorsi Galli, compositrice e direttrice d’orchestra, porterà la magia della musica nel laboratorio.

I ragazzi avranno l’opportunità di scoprire il potere della musica come strumento di esplorazione, dentro e fuori da sé stessi. Essa li accompagnerà nella connessione con il proprio corpo e le proprie emozioni, permettendo ai ragazzi di trovare una voce personale e unica. Elisa Pagani del collettivo DNA guiderà la parte dedicata alla danza e al movimento. Con esercizi di danza contemporanea e movimenti creativi, i partecipanti riscopriranno il rapporto con il proprio corpo e impareranno a utilizzarlo come canale espressivo. La danza diventerà un linguaggio per comunicare senza bisogno di parole, aprendo nuove vie di scoperta e connessione interiore. L’inclusività sarà uno dei pilastri del laboratorio, accogliendo e valorizzando ogni partecipante nella sua unicità. Si incoraggerà il rispetto delle differenze, creando un ambiente sicuro e aperto in cui ognuno si sentirà libero di esprimersi senza giudizio.

ONDE DI TERRA

Dal 21 al 27 agosto

Voce e scrittura si uniscono in questo laboratorio di critica e discussione teatrale. I partecipanti analizzeranno gli spettacoli in scena, incontreranno gli artisti e gli operatori per approfondire il loro lavoro, si confronteranno con il pubblico alla fine di ogni spettacolo per raccogliere riflessioni e reazioni a caldo. Alla fine del percorso, grazie all’aiuto dei ragazzi di Oudeis Teatro, verrà prodotto un podcast narrativo a testimonianza dell’edizione in corso.