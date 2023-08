Seguirà un momento musicale a cura di Francesco Scaglioni con il suo concerto di chitarra

Venerdì 25 agosto, presso la Domus dei Tappeti di Pietra, è in programma l’ultimo appuntamento della rassegna “Quelle cose belle”: mosaici, melodie e memorie.

Protagonista Ivan Simonini che,alle ore 21.10, presenta I mosaici ravennati nella Divina Commedia.

Questa seconda edizione, accresciuta nel 2021 del libro di Ivan Simonini per il Settecentenario dantesco, propone 111 endecasillabi del Poema di Dante che sembrano incredibilmente presi dai mosaici ravennati. Il libro ha dimostrato per primo che Dante si è ispirato non solo ai mosaici bizantini ma anche ai mosaici medievali di San Giovanni Evangelista e che gli accostamenti tra i mosaici di Ravenna e i versi della Commedia si trovano anche nell’Inferno e non solo in Paradiso e Purgatorio come si riteneva in passato.

Ingresso libero.

A seguire, alle ore 21.30, momento musicale a cura di Francesco Scaglioni con il suo concerto di chitarra, all’interno dell’area espositiva ipogea: il programma è composto da Quatro diferencias sobre guardame las vacas e Tres diferencias por otra parte, ovvero una serie di variazioni su un tema popolare, trascritto da Luys de Narvaez per vihuela, un antico strumento della famiglia dei liuti. A seguire Preludio, Fuga e Allegro BWV 998, uno dei pilastri della letteratura liutistica di J.S. Bach. Concerto incluso nel biglietto d’ingresso alla Domus (€ 4).

L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Amici di RavennAntica, in collaborazione con Fondazione RavennAntica e con il Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna.

Per informazioni: tel. 0544 32512