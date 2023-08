All’evento sarà presente anche Francesca Siboni, rinomata psicoterapeuta esperta nelle dinamiche familiari e dell’adozione

Martedì 5 settembre alle 18:00 nella suggestiva cornice della Libreria Feltrinelli, situata nel cuore di Ravenna in via Diaz 14, si terrà un intrigante dialogo sulla recente opera letteraria “Sangue del mio sangue” scritta da Monya Ferritti, una delle voci più promettenti nel panorama letterario contemporaneo. L’evento è organizzato in collaborazione con Edizioni ETS e sarà un’occasione imperdibile per esplorare tematiche profonde legate all’adozione e al suo impatto nella società moderna.

“Sangue del mio sangue” affronta con sensibilità e profondità il tema dell’adozione, l’autrice, con la sua prosa coinvolgente, invita i lettori a riflettere sull’esperienza dell’adozione, analizzando come questa scelta possa essere percepita dagli individui coinvolti e dalla collettività. Monya Ferritti getta luce su questioni complesse legate all’identità, all’appartenenza e alle dinamiche familiari.

Durante l’evento presso la Libreria Feltrinelli, Monya Ferritti avrà l’opportunità di dialogare con Francesca Siboni, rinomata psicoterapeuta esperta nelle dinamiche familiari e dell’adozione. Sarà un confronto stimolante tra l’autrice e la professionista, che approfondiranno insieme i temi sollevati nel libro, esaminando il concetto di “genitori si diventa” e l’evoluzione delle relazioni familiari nell’era contemporanea.

L’incontro sarà un’occasione unica per il pubblico di interagire direttamente con Monya Ferritti e Francesca Siboni, porre domande e condividere riflessioni personali su una tematica così intima ed emozionante. Il pubblico avrà anche l’opportunità di acquistare copie autografate di “Sangue del mio sangue”.

Per partecipare all’evento, è possibile prenotare il proprio posto inviando un’e-mail a ilcorpoestraneo@gmail.com. I posti sono limitati, quindi si consiglia di prenotare in anticipo per assicurarsi la partecipazione.