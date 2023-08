Gli appuntamenti da non perdere

Ultima settimana con Mosaico di Notte, quest’anno arricchito di nuove proposte anche in orario diurno, in italiano e in inglese, promossa dal Comune di Ravenna, realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’Opera di religione della Diocesi Ravenna-Cervia, la Direzione regionale musei Emilia-Romagna – ministero della Cultura, la Fondazione RavennAntica, l’Istituzione Biblioteca Classense e l’Istituzione Museo d’Arte della città di Ravenna, nell’ambito del progetto del ministero del Turismo per la valorizzazione di Ravenna Città del Mosaico.

Da non perdere dal 30 al 3 la Settimana di Teodorico con diversi appuntamenti: il 30 agosto, dalle 20, si svolgerà l’Evento celebrativo della morte di Re Teodorico con due visite guidate al Mausoleo di Teodorico a cura della Direzione regionale dei musei dell’Emilia-Romagna; le visite guidate si svolgeranno anche il 31 alle 17 al Battistero degli Ariani e al Battistero Neoniano e venerdì 1 alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e al Palazzo di Teodorico; il 2 dalle 18 alle 23 ci sarà l’inaugurazione della nuova illuminazione del Palazzo di Teodorico; infine, il 3 alle 9 il Trekking urbano di Teodorico.Confermato anche l’appuntamento di mercoledì 30 agosto che prevede la visita alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, al Battistero degli Ariani e al Battistero Neoniano. Il Battistero degli Ariani sarà aperto al pubblico dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23).Venerdì 1 settembre, in concomitanza con l‘apertura dei negozi del centro storico, invece, è in programma il percorso di visita guidata alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, al Museo Nazionale di Ravenna e alla Domus dei Tappeti di Pietra. Il Museo Nazionale sarà aperto al pubblico della 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23) e la Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia saranno aperte al pubblico dalle 21 alle 23.Dalle 21.30 all’interno della Basilica di San Vitale sarà in programma la rassegna musicale Mosaici di note …di notte a cura del Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna.Oltre alle tante proposte serali, fino al 30 settembre, tutti i sabati doppio appuntamento diurno: alle 10.30, Scopri Classe e alle 16 sarà protagonista il Mosaico Contemporaneo, alla scoperta della collezione dei mosaici contemporanei del MAR. Dal 30 al 29 dicembre, tutti i venerdì alle 16, è in programma Speciale mosaico, itinerari a cura delle guide turistiche.Per tutte le visite guidate la prenotazione è obbligatoria sul sito www.visitravenna.it.Info, tariffe e prenotazioni: www.turismo.ra.it e www.visitravenna.it