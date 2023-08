Eventi culturali, artistici, musicali, enogastronomici, sportivi, d’intrattenimento e molto altro ancora. A Russi, dal 13 al 18 settembre, sei giorni di festa

La storica manifestazione prevede spettacoli, incontri, arte di strada, attività per bambini e tanto altro da scoprire.

Ad aprire il ricco programma sarà la Parata delle associazioni che, insieme alla Banda Città di Russi, sfileranno per le vie del centro storico lasciando poi spazio a La Fira si veste, la sfilata di moda degli esercenti locali.

Giovedì e sabato sera si porta la tradizione in Biblioteca, con due serate dedicate ai prodotti tipici – il bël-e-cöt, i vini minori e il Parmigiano reggiano (che sarà anche uno dei protagonisti della domenica mattina, in piazza Farini).

Venerdì cominciano gli appuntamenti musicali in piazza Farini, protagonista della serata sarà la 3MontiBand. Sabato, invece, sarà la volta della tradizione e del folklore con il 21° raduno delle fruste e…non solo. La giornata di domenica vedrà sul palco l’Orchestra Mirko Casadei, mentre il lunedì si esibiranno i Moka Club.

La mostra “Il contemporaneo di Andrea Emiliani”, curata da Beatrice Buscaroli e Bruno Bandini, sarà ospitata negli spazi del Museo Civico e dell’ex Chiesa in Albis, mentre le illustrazioni di “Kinderkampf” del russiano Walter Reggiani saranno visibili presso la Biblioteca Comunale. Non mancheranno neanche gli appuntamenti per gli appassionati dei motori e per gli amanti dei giochi e dello sport.

Tornerà inoltre Un teatro per la città – una rassegna a misura di famiglia, con una installazione pinocchiesca visitabile dal 13 al 18 settembre presso il Teatro comunale e diversi spettacoli per bambini e bambine nella giornata di sabato.

Quest’anno poi, il mondo del lavoro farà il suo debutto con Job in Fira, iniziativa ad accesso libero che permetterà ai giovani, e più in generale a chi è alla ricerca di lavoro, di incontrare direttamente le imprese e gli enti di formazione del territorio, conoscere le attuali opportunità lavorative e presentare il proprio curriculum.

Prosegue infine, dopo il successo dell’anno scorso, la rassegna ArtinFira: the buskers garden, che porterà presso il giardino della rocca “T. Melandri” artisti di strada che allieteranno il pubblico con le loro esibizioni nelle ultime due giornate di festa. E proprio in queste giornate, per salutare la Fira, i fuochi d’artificio illumineranno la città e incanteranno il pubblico presente, con la promessa di ritrovarci il prossimo anno.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale della Fira: www.firadisettdulur.net.

PROGRAMMA

2-19 settembre

Campi da Tennis | largo Bersaglieri 5

TORNEO OPEN NAZIONALE DI TENNIS FIRA DI SETT DULUR

cat. maschile e femminile

sabato 2 settembre

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Agnese Bassi

prenotazione obbligatoria

domenica 3 settembre

ore 8.30 | Palazzo San Giacomo

RACCONTI IN VIAGGIO: IL LAMONE

passeggiata di 9 km lungo il fiume sulle tracce della storia

a seguire visita guidata del palazzo

giovedì 7 settembre

ore 21.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

NUDI

spettacolo a cura di Compagnia del Baccano

regia di Ivano Marescotti

8-30 settembre

ex Chiesa in Albis, Museo Civico

IL “CONTEMPORANEO” DI ANDREA EMILIANI

mostra

inaugurazione venerdì 8 settembre ore 18.00 c/o giardino della rocca “T. Melandri”

9-24 settembre

Punto inComune | piazza Farini 34

SIAMO TUTTI ANIMALI

mostra collettiva dei soci di Artej – Ritagli d’Arte

inaugurazione sabato 9 settembre ore 17.00

sabato 9 settembre

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Monica Buldrini

prenotazione obbligatoria

ore 20.00 | parco Berlinguer

48° TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE

gare finali e premiazioni vincitori

10-18 settembre

Chiesa S. Francesco | corso Farini

SEI DI SPERANZA FONTANA VIVACE

mostra

inaugurazione domenica 10 settembre ore 10.00

10-30 settembre

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

KINDERKAMPF

opere d’arte di Walter Reggiani

inaugurazione domenica 10 settembre ore 18.00

domenica 10 settembre

ore 9.30 | Zona Artigianale

66° COPPA CITTÀ DI RUSSI

gara ciclistica per giovanissimi

ore 16.00 | Chiesa dei Servi | via Trieste

SANTA MESSA DEI MALATI

con la celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi

ore 20.30 | vie della città

SOLENNE PROCESSIONE

con l’immagine della Madonna dei Sette Dolori

lunedì 11 settembre

ore 20.45 | Chiesa dei Servi | via Trieste

CONCERTO DI MUSICA SACRA

con la Corale San Pier Damiani

12-18 settembre

corso Farini 31

IMAGO MENTULA

collettiva d’arte a cura di Enrico Nensor, Sara Bucci e Dennis Randi

inaugurazione martedì 12 settembre ore 19.30

martedì 12 settembre

ore 19.15 | piazza Farini

CAMMINATA LUDICO MOTORIA

aperta a tutti

ore 19.30 | piazza Farini

ZUG E ZUGATLÔN

serata dello sport con intrattenimento

13-18 settembre

Teatro Comunale | via Cavour 10

PINOCCHIO BAZAR

installazione pinocchiesca

a cura di Drammatico Vegetale

Residenza Municipale | piazza Farini

CARNEVALE, OGNI FACCIA…VALE

mostra fotografica a cura di Pro Loco Russi

inaugurazione mercoledì 13 settembre ore 20.00

Residenza Municipale | piazza Farini

ANNA MARIA BOGHI

mostra di ceramica artistica

inaugurazione mercoledì 13 settembre ore 20.00

vie della città

ECCEZIONALE LUNA PARK, MERCATO E STAND GASTRONOMICI

via Trieste

IL VILLAGGIO DEI GEMELLI

da Podborany: birra ceca

da Beaumont: vini, formaggi, champagne e aligot con salsiccia

da Bopfigen: tradizione, birra e würstel

da Saluggia: fagioli di Saluggia e prodotti locali

da Montescudo: gnocchi di patate, bomboloni di patate, pagnotta di Pasqua di Monte Colombo, vini tipici

mercoledì 13 settembre

dalle ore 17.00 | corso Farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ

giochi e fantasie in corso

ore 19.45 | Campo Ghigi | via Pascoli

PARATA DELLE ASSOCIAZIONI

preceduta dalla Banda Città di Russi

ore 20.30 | via d’Azeglio

CONCERTO DI CAMPANE

ore 21.15 | piazza Farini

LA FIRA SI VESTE

moda e spettacolo

14-18 settembre

via Giordano Bruno 1

PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO

mostra di disegno e pittura di Tommaso Martines

inaugurazione giovedì 14 settembre ore 18.30

corso Farini

CREATIVI IN CORSO FARINI

Parco Ugo la Malfa

INGEGNOSAMENTE CREATIVO…

mostra-mercato degli hobbisti

giovedì 14 settembre

ore 18.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

BËL-E-CÖT, UN TESORO GASTRONOMICO…CON TANTE SORPRESE!

incontro divulgativo e degustazione di un’eccellenza romagnola

ore 21.00 | piazza Farini

TOMBOLA IN PIAZZA

con Gianni e Paolo Parmiani

15-18 settembre

via Trieste

UNA VITA IN SALUTE

a cura di AUSL Romagna

via Trieste

PUNTO INFORMATIVO CON TATA FATA E TRUCCABIMBI

a cura di AVIS Russi

venerdì 15 settembre

ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

LA CAROVANA DEI PACIFICI

sentieri di gioco e di riflessione per un cammino di pace

laboratorio a cura di Emanuela Bussolati

dai 6 ai 10 anni

prenotazione obbligatoria

ore 20.30 | piazza Farini

OPEN DAY PUBBLICA ASSISTENZA

dimostrazione delle attività svolte dai volontari

ore 21.00 | piazza Farini

3MONTI BAND

concerto

16-18 settembre

dalle ore 16.00 | piazza Farini

MERCATINO DI LIBRI USATI, ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI

a cura di Lions Club Russi

dalle ore 17.30 | via Garibaldi

RADUNO DI AUTO E MOTO D’EPOCA

sabato 16 settembre

dalle ore 7.30 | piazza Farini

RADUNO CICLOTURISTICO AUTOGESTITO

29° trofeo “Fira di Sett Dulur”

mattina | giardino della rocca “T. Melandri”

FIRMA DEL PATTO DI GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI RUSSI E IL COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

ore 14.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

BRICIOLE DI MUSICA

improvvisazioni musicali con Contrada Lamierone

ore 15.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

CRACRÀ PUNK

spettacolo di teatro d’attore e burattini

prodotto da Fontemaggiore

ore 16.00 | ritrovo Residenza Municipale | piazza Farini

ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM

visita guidata a Russi con Agnese Bassi

a seguire degustazione vino autoctono in cantina

prenotazione obbligatoria

ore 17.00 | piazza Farini

GIOCHI PER TUTTI

a cura di Avis Russi

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Manuela Guerra

prenotazione obbligatoria

via Garibaldi

BE VINTAGE ’40/’50/’60

DJ set, live concert e ballo

ore 17.30: DJ Gigi + DJ Mambo

ore 21.30: Rockingo Band

ore 17.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

ZOO DI PINOCCHIO

spettacolo di teatro di figura

prodotto da Ravenna Teatro

ore 18.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

BRICIOLE DI MUSICA

improvvisazioni musicali con Contrada Lamierone

ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

IL BANDITO E IL CAMPIONE

il felice connubio tra i vini “minori” della Bassa Romagna e il Parmigiano Reggiano

PREMIAZIONE DEL CONCORSO “LE UVE DEL BANDITO”

ore 20.45 | piazza Farini

21° RADUNO DELLE FRUSTE E… NON SOLO

domenica 17 settembre

dalle ore 8.00 | piazza Farini

BASTA UN ATTIMO

attività di promozione della donazione del sangue e del plasma

con Avis Russi

dalle ore 8.00 | Palazzo San Giacomo

LE MITICHE 500

ritrovo raduno e iscrizioni

dalle ore 9.00 | Meeple Lake | Bagnacavallo

TROFEO CITTÀ DI RUSSI – E MEI DLA FIRA 2023

gara di pesca a tecnica libera

dalle ore 9.00 | piazza Farini

A COME AGRICOLTORE

esposizione di macchine agricole

MERCATO DEL #CIBOGIUSTO

promosso da Coldiretti e Campagna Amica

dalle ore 9.45 | piazza Farini

ARTE ANTICA DEL TAGLIO A MANO DELLA FORMA DI PARMIGIANO REGGIANO DOP DI 24 MESI

con degustazione gratuita a scaglie

a cura di Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

ore 10.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

ARTORAN A ROSS E AMICO PER RUSSI

consegna premi e incontro con i russiani lontani

dalle ore 10.45 | piazza Farini

LE MITICHE 500

mostra statica

ore 11.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Maria Federica Baroncini

prenotazione obbligatoria

dalle ore 15.00 | piazza Farini

VIENI A BALLARE IN PIAZZA

con Elion DJ

ore 16.00 | ritrovo Residenza Municipale | piazza Farini

ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM

visita guidata a Russi con Agnese Bassi

a seguire degustazione vino autoctono in cantina

prenotazione obbligatoria

giardino della rocca “T. Melandri”

ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN

arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo

ore 16.30: CaiMercati – Giochi di Strada

ore 17.00 e 19.30: Veronica Gonzalez

ore 17.45 e 20.15: Mr Divynetz

ore 18.30: Saeed Fekri

ore 21.00: Wunder Tandem

via Garibaldi

BE VINTAGE ’70/’80

DJ set, live concert e ballo

ore 17.30: Beppe DJ (Wild Angels)

ore 21.30: West River Band

ore 21.00 | piazza Farini

ORCHESTRA MIRKO CASADEI

concerto – con il contributo di AVIS Russi

ore 23.00 | piazza Farini

SPETTACOLO PIROTECNICO

lunedì 18 settembre

ore 15.00 | Centro Commerciale | via Godo Vecchia

CAMMINATA DELLA SALUTE PER IL CENTRO DELLA CITTÀ

dalle ore 16.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

JOB IN FIRA

le aziende del territorio si presentano

giardino della rocca “T. Melandri”

ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN

arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo

ore 16.30: CaiMercati – Giochi di Strada

ore 17.00 e 20.15: Rusty Brass Band

ore 17.45 e 21.00: Nicola Pesaresi

ore 18.30: Andrea Marchi

ore 19.30: Bubble on Circus

ore 21.30: Bubble on Circus con Rusty Brass Band e Tempesta di Bolle

via Garibaldi

BE VINTAGE ’70/’80/’90

DJ set, live concert e ballo

ore 17.30: DJ set Funky & Disco Music

ore 21.00: Live Band 70 MI DA 80

ore 21.00 | piazza Farini

MOKA CLUB

concerto

ore 22.00 | piazza Farini

PREMIAZIONE CONTEST “PER ME LA FIRA È…”

ore 22.30 | piazza Farini

GRAN FINALE PIROTECNICO

sabato 23 settembre

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

TUTTI A PALAZZO

visita guidata del Palazzo e della mostra Siembra Directa

con Angela Izzo e Alessandra Carini

prenotazione obbligatoria

ore 19.30 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

CENA DEI POPOLI

domenica 24 settembre

dalle ore 9.30

40 ANNI PUBBLICA ASSISTENZA

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

SIEMBRA DIRECTA: FINISSAGE

Per informazioni:

Ufficio Cultura – Comune di Russi

0544 587642/1

cultura@comune.russi.ra.it