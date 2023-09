Sul palco, dalle ore 18, si alterneranno diversi gruppi e generi musicali

La musica e la solidarietà di diversi artisti, alcuni originari proprio di Voltana come Stefano e Valeria Montanari, saranno le protagoniste di “Voltana live aid”, domenica 3 settembre dalle 18 a Cà Vecchia in piazza Teseo Guerra. Un appuntamento per raccogliere fondi per la realizzazione di nuove strutture ricettive nel parco di Cà Vecchia devastato dal tornado dello scorso 22 luglio.

Sul palco, dalle ore 18, si alterneranno diversi gruppi e generi musicali: dalla musica classica al pop, dal folk al rock per finire con il metal. Partenza con Stefano e Valeria Montanari al violino e clavicembalo con Giovanni Valgimigli al contrabbasso, alle 20.30 i Naif (folk, pop e rock) e alle 21.30 l’alternative metal di Unknow Voices. Possibilità di ristoro con Cà Vecchia street food.

L’evento è organizzato dalla Consulta di Voltana- Chiesanuova- Ciribella con il patrocinio del Comune di Lugo.àa