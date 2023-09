Un fine settimana per celebrare la ricorrenza religiosa dedicata alla B.V. del Monticino

Sabato 9 e domenica 10 è in programma la Sagra del Monticino. Il programma prenderà il via, in piazza Carducci, alle 20.30 con la Frusta D’oro, giunta alla 50esima edizione, e la Banda del Passatore di Brisighella. Ospiti della serata gli storici Bandisti e le Majorettes. Ci sarà la possibilità di mangiare presso gli stand gastronomici e di far giocare i bambini sui gonfiabili. Domenica 10, dalle 10, mercati, esposizione di auto storiche, pittori della Pescheria Vecchia, mostra dei fotoamatori brisighellesi nella Galleria Comunale e Luna Park nel piazzale della stazione ferroviaria. Dalle 11.30, in via Fossa, sarà in funzione lo stand gastronomico degli Amici di Marina di Ravenna, mentre nel pomeriggio partirà l’intrattenimento musicale con Silvia Wakte (in piazza Marconi) e del Trio Italiano (in piazza Carducci). Alle 19 “Recondita Armonia” presso il centro visite del Parco del Carnè e alle 21, all’anfiteatro Spada il concerto de LaCorelli con il Quartetto di tromboni dell’Orchestra Filarmonica Italiana. La serata proseguirà con il dj set Umberto Valalla dalle 22.

Per tutto il fine settimana, i visitatori del Borgo potranno inoltre visitare i musei: la Rocca Manfrediana sarà aperta venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Al Museo Ugonia, aperto sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, è visitabile la mostra personale dell’artista marradese Maurizio Rogai (inaugurazione sabato 9 settembre alle 18.30). La Torre dell’Orologio è aperta sabato 9 e domenica 10 nella fascia pomeridiana dalle 15.30 alle 18.30 (ingresso gratuito). Visitabile anche la Galleria d’Arte Comunale, in via Naldi, dove il Gruppo Foto Amatori Brisighellesi ha allestito, come da tradizione, una Mostra Concorso delle più belle foto dei soci partecipanti.