Mercoledì 6 settembre presso la Sala Corelli dell’Alighieri

Domani sera, mercoledì 6 settembre alle ore 21,00 presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna si svolgerà il concerto degli allievi vincitori delle borse di studio istituite per la frequenza della masterclass di pianoforte tenuta nella nostra città dal Maestro Giuseppe Albanese, con ingresso libero.

I quattro giovani Federico Primiceri, Isabella Ricci, Mizuho Farukubo, Monique Morgatico

sono risultati prescelti al termine di una rigorosa selezione alla quale hanno partecipato musicisti provenienti dall’Italia e dall’estero.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione e articolata come di consueto in due distinti corsi di alto perfezionamento per pianoforte e musica da camera, è stata promossa da Capit Ravenna, Associazione Musicale Angelo Mariani, Ceroni Piano School, in collaborazione con Fondazione Ravenna Manifestazioni, Regione Emilia Romagna, con i patrocini di Ministero della Cultura e Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.