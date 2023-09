Iscrizioni e candidature aperte fino al 10 ottobre. Lezioni al via dall’11 novembre a Bagnacavallo

C’è un’opportunità in più per chi deciderà di frequentare quest’anno l’edizione della scuola di recitazione teatrale e cinematografica Accademia Marescotti, grazie all’impegno del Consorzio Romagna Iniziative per la diffusione della cultura in ogni suo aspetto tra i giovani del territorio.

Durante la serata del Campionato Europeo di trotto che si è svolto a Cesena sabato scorso, il Consorzio Romagna Iniziative ha consegnato a Erika Leonelli la borsa di studio istituita in memoria di Ivano Marescotti. La borsa è equivalente alla quota di iscrizione e permetterà ad un giovane aspirante attore di partecipare alle lezioni dell’anno 2023-24. Verrà assegnata dalla commissione esaminatrice tra i candidati a frequentare l’Accademia selezionando il vincitore in base a criteri di valore, provenienza territoriale e capacità economiche.

“Sono molto onorata e grata a Romagna Iniziative per questo gesto – ha commentato Erika Leonelli che ha riorganizzato la scuola mantenendo vivo lo spirito del marito, Ivano Marescotti, scomparso nel marzo scorso.

Le lezioni avranno luogo nell’ex Convento di Bagnacavallo e prenderanno il via nel week end dell’11 novembre; proseguiranno fino a maggio per 16 week end e 270 ore complessive di insegnamento destinate a un massimo di 25 persone con età minima di 18 anni. A conclusione dell’anno accademico gli allievi andranno in scena con uno spettacolo teatrale e cinematografico.

Ci sono ancora posti per iscriversi entro il 10 ottobre. E’ necessario candidarsi attraverso un’audizione scrivendo una mail a info@accademiamarescotti.it indicando nome cognome, indirizzo, contatti telefonici. Seguirà la convocazione per un colloquio preliminare con il candidato che in quella sede dovrà leggere una poesia e portare un monologo a memoria, a sua scelta. Qualora il candidato non potesse presentarsi potrà realizzare un self tape contenente le stesse esibizioni da inviare tramite wetransfer a info@accademiamarescotti.it o whatsap al 3473781889. Per tutte le informazioni ttps://accademiamarescotti.it/.

L’obiettivo dell’Accademia è quello di formare gli allievi e permettere loro di affrontare già al termine della formazione un set cinematografico o teatrale, e di inserirsi nel mercato anche

grazie alla collaborazione con l’agenzia romana di Maria Vittoria Grimaudo, come è già stato sperimentato ormai da diversi ex allievi. tra cui Emma Benini che ha ricevuto di recente il premio Best Performance al Notfilmfest come attrice protagonista del film “Le ragazze non piangono”.

La direzione artistica dell’Accademia è affidata a Paola Baldini che si occuperà del coordinamento artistica e della formazione attoriale, training vocale, dizione e corpo. Sarà affiancata da Domenico Ciolfi, regista e produttore cinematografico, autore del film del 2020 “Il caso Pantani”; da Valentina Cortesi per uso della voce e canto e dalla logopedista Sara Zecchini. Gli allievi avranno inoltre l’occasione di interagire con figure importanti del cinema e del teatro italiani come Tommaso Ragno, Sonia Bergamasco, Elena Bucci e Lucia Vasini, che terranno ciascuno una master class di un intero week end.