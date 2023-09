Prima della proiezione si terrà un laboratorio di esplorazione della natura

Proseguono presso il Ceas Podere Pantaleone di Bagnacavallo gli appuntamenti presso l’arena temporanea “Visionario – Viaggio alla scoperta del cinema d’animazione italiano contemporaneo”, proposta dall’associazione Filmeeting in collaborazione con il Comune nell’ambito del progetto “Giovani per il territorio”.

Venerdì 8 settembre verrà proiettato il film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti (2019), con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese e Andrea Camilleri.

Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e all’aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

Prima della proiezione si terrà un laboratorio di esplorazione della natura a cura del Ceas Intercomunale della Bassa Romagna “Podere Pantaleone”.

Per l’ultima data in programma, venerdì 15 si potrà vedere “Yaya e Lennie – The Walking Liberty” di Alessandro Rak (2021) e partecipare a un laboratorio sulla storia di Bagnacavallo a cura della Biblioteca e Archivio storico comunale “G. Taroni” e di Comunicando. Inoltre, durante la serata avrà luogo l’assegnazione del Premio Nuovi Orizzonti (II edizione) per la promozione dei nuovi talenti cinematografici del territorio, grazie al supporto della Bcc-Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese.

Tutti i laboratori hanno la durata di un’ora e iniziano alle 19. Dopo una pausa durante la quale sarà possibile cenare (grazie al supporto del Chiribilli), seguirà la proiezione alle 21.

Laboratori (fino a un massimo di 20 bambini) e proiezioni sono gratuiti.

Viste le peculiarità dell’area naturale è obbligatoria la prenotazione al 329 0062784 oppure scrivendo a staff@filmeeting.it. Le attività si svolgeranno tutte presso il Podere Pantaleone a Bagnacavallo, l’età di riferimento è quella compresa tra i 6 e i 12 anni.

Il Podere Pantaleone si trova a Bagnacavallo lungo il vicolo omonimo, laterale di via Stradello.

Per prenotazioni:

staff@filmeeting.it

329 0062784