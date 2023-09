Saranno presentati i risultati del recente intervento di riordino effettuato a cura del prof. Enrico Angiolini

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Culturale 2023, Archivio Storico e Biblioteca Trisi hanno realizzato una serie di iniziative nella settimana dal 16 al 23 settembre.

Saranno presentati al pubblico i risultati del recente intervento di riordino effettuato a cura del prof. Enrico Angiolini – archivista, paleografo e diplomatista di chiara fama, docente presso le Scuole di Archivistica di Modena e Parma e autore di numerose pubblicazioni – del fondo pergamenaceo appartenente al patrimonio archivistico comunale: il riordino e la redazione dei relativi regesti consentiranno finalmente non solo di rendere il contenuto dei preziosi documenti accessibile a ricercatori e a studiosi ma di poter procedere con gli interventi di restauro conservativo e di digitalizzazione che ne consentiranno un completo recupero.

Il fondo pergamenaceo si articola in due nuclei di documenti membranacei – pergamene del Comune (1239-1769) e pergamene diverse (1330-1850) – per un totale complessivo di circa un centinaio di documenti: il primo nucleo in particolare riveste grande importanza per la storia cittadina e contiene documenti risalenti ad epoche vicine al sorgere stesso dell’istituzione comunale lughese.

Sabato 16 settembre alle 10 in sala Baracca il prof. Angiolini illustrerà al pubblico il fondo e il lavoro svolto. Sarà presente l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati. Ci si sposterà poi in Biblioteca Trisi dove, alle 11.30, ci sarà l’inaugurazione della mostra con esposta una selezione delle pergamene di maggiore interesse e rilevanza. La mostra, sarà visitabile con ingresso libero fino a sabato 23 settembre negli orari di apertura della Biblioteca Trisi. A conclusione della mostra, sabato 23, due visite guidate alle ore 10.30 e alle ore 11.30 concluderanno questo affascinante percorso.

Per informazioni: trisi@comune.lugo.ra.it – 0545. 299556

archivio.lugo@unione.labassaromagna.it – 339.5381176.