CuCù è una stagione culturale con concerti e narrazioni di artisti locali che gli organizzatori dell’associazione Controsenso intendono proporre in seconda edizione tra novembre 2023 e aprile 2024 a Bagnacavallo, nella centralissima Sala di Palazzo Vecchio.

Per farlo è stata lanciata, come lo scorso anno, una raccolta di fondi su ideaginger.it.

«Dopo una prima edizione di grande successo per quel che riguarda l’affluenza del pubblico, la soddisfazione degli spettatori e il gradimento degli artisti invitati – spiega Michele Antonellini di Controsenso – la nostra e le associazioni partner del progetto (a cominciare dall’associazione musicale Doremi, Avis Bagnacavallo e circolo Casablanca) vorrebbero ideare e presentare la seconda edizione di CuCù. Dopo una sfida vinta, quella di proporre per la prima volta nella Sala di Palazzo Vecchio – sala confortevole e con un’ottima acustica – un’intera stagione di spettacolo dal vivo, adesso vogliamo consolidare e sviluppare il progetto.»

Per donare è sufficiente visitare il sito ideaginger.it, cercare “CuCù” (curiosità culturali) e scegliere la donazione preferita. Per ogni donazione c’è una ricompensa: dai biglietti per le serate ai libri, dalle xilografie di Andrea Tampieri fino all’unico originale dell’acquerello realizzato da Cinzia Baccarini come immagine della seconda edizione. Sul sito c’è anche un divertente video che invita a partecipare al progetto.

L’obiettivo degli organizzatori è di raccogliere almeno tremila euro per dare vita a quattro, cinque o sei serate, in base alle donazioni ricevute.L’associazione culturale Controsenso, fondata da un gruppo di amici nel 2004, idea e organizza iniziative culturali in Romagna, prevalentemente nella Bassa Romagna, dove ha sede. Si avvale di volontari, spesso professionisti del settore, e della collaborazione di altri organismi associativi, scelti per affinità o in base al contesto in cui operare. Nel corso degli anni ha ideato e organizzato fiere del libro, rassegne dell’editoria indipendente, spettacoli. Il suo impegno principale, attualmente, consiste nella realizzazione di Bagnacavallo festival, giunto quest’anno alla dodicesima edizione e del quale CuCù sta diventando tutto sommato la prosecuzione invernale.

https://www.ideaginger.it/progetti/cucu-curiosita-culturali-seconda-edizione.html