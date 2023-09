In attesa della riapertura della biblioteca sono a disposizione dei cittadini il bibliobus della Classense e il bibliobus di Aib

Il Comune di Sant’Agata sul Santerno è pronto a ripristinare il servizio bibliotecario a partire da metà settembre.

La biblioteca comunale «Loris Ricci Garotti» ha perso circa l’80% del proprio patrimonio durante l’alluvione del 16 maggio, oltre ad aver subito ingenti danni alle strutture.

Il 18 settembre alle 15 verrà inaugurato il bibliobus della Classense, messo a disposizione dei cittadini santagatesi dal Comune di Ravenna. Il mezzo, che contiene già molti volumi disponibili per il prestito, verrà collocato in piazza monsignor Rambelli, nei posteggi auto di fronte alla biblioteca e rimarrà in paese fino a fine ottobre, quando sarà sostituito dal bibliohub, in piazza Umberto I, messo a disposizione da Aib (Associazione italiana bibliotecari). Il bibliohub, unico in Italia, rimarrà a Sant’Agata fino alla riapertura della biblioteca.

Le aperture saranno il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Il servizio di operatore bibliotecario sarà a cura della cooperativa Le Pagine, grazie al contributo del Rotary di Lugo.

«Vista la gravità dei danni subiti, non è purtroppo possibile pensare a una riapertura della biblioteca in tempi brevi – sottolinea l’assessora Elisa Sgaravato -. Tuttavia, riusciremo presto a erogare i servizi bibliotecari grazie alla solidarietà tra enti che vedrà arrivare prima il bibliobus e poi il bibliohub. Presto, poi, sarà disponibile anche il prestito interbibliotecario. Ringrazio, a nome anche della comunità di Sant’Agata, il Comune di Ravenna per la vicinanza e per la fattiva collaborazione che si è coronata con il prestito del bibliobus già arredato e pronto all’uso. Un servizio importante che, unito agli altri, contribuisce alla ripartenza del nostro paese».

«Oltre al ripristino della struttura, siamo impegnati anche nella ricostruzione del patrimonio librario – ha spiegato il sindaco Enea Emiliani -. Abbiamo ricevuto tantissima solidarietà, sia sotto forma di denaro che tramite la donazione di libri da parte di enti, associazioni, case editrici e tanti privati».