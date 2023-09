A guidarla sarà il suo fondatore Kyohei Sorita

L’Associazione Musicale Angelo Mariani dopo la pausa estiva si ripresenta al pubblico, proponendo, accanto ai consueti appuntamenti autunnali Giovani in Musica e Concerti della Domenica, una novità davvero interessante, il concerto di una delle migliori formazioni orchestrali nipponiche presenti sulla scena internazionale, la Japan National Orchestra, in programma mercoledì 20 settembre al Teatro Alighieri alle ore 21.

A guidarla sarà il suo fondatore Kyohei Sorita, uno dei più brillanti pianisti giapponesi vincitore nel 2021 della medaglia d’argento al concorso Chopin di Varsavia, impegnato all’Alighieri nel duplice ruolo di direttore e pianista solista.

Sorita inizialmente ha fondato con un gruppo di musicisti il Doppio Quartetto MLM, il cui nome in lingua russa è l’acronimo dell’espressione “Giovani che amano la musica”, tributo di Kyohei al suo periodo di formazione musicale in Russia. Nel 2019 l’ensemble, originariamente di soli archi e pianoforte, è stato ampliato con l’aggiunta di strumenti a fiato e nel 2020, con il suo nome attuale, si esibisce sia come orchestra, sia in ensemble cameristici che vedono Sorita al pianoforte affiancato da vari membri dell’orchestra, regolarmente seguiti da musicisti dei Berliner Philharmoniker.

Il programma della serata prevede la Serenata per archi in Do Maggiore op. 48 di Cajkovskij, il brano di Part Fratres e il Concerto n. 1 in Do minore op. 35 per pianoforte, tromba ed orchestra d’archi di Šostakovič con la partecipazionedi Kyohei Sorita e Xiang Guo rispettivamente nel ruolo di pianista solista e tromba solista.

L’orchestra arriva a Ravenna in occasione della sua prima tournée in Italia e dell’Ottobre Giapponese, manifestazione gestita dai membri dell’associazione ASCIG (Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone), che organizzano un evento che non ha eguali in Italia con appuntamenti di teatro, cinema, arti marziali, musica, cucina.