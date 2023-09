Domenica 17 settembre alle ore 10 al Teatro Comunale di via Cavour, nel contesto della Fira di Sett Dulur, saranno premiate Maria Rita Bentini e Donata Utili

ono ormai molti anni che la domenica mattina della Fira di Sett Dulur è dedicata ai premi “Amico per Russi” e “Artoran a Ross”, indetti dal Comune di Russi e dalla Pro Loco. Domenica 17 settembre alle ore 10, presso il Teatro Comunale in via Cavour 10, il premio “Artoran a Ross” verrà consegnato a Maria Rita Bentini. Con i propri studi di storia dell’arte, nei suoi diversi linguaggi e nelle sue diverse sfaccettature, e con il suo impegno accademico, ha contribuito allo sviluppo degli studi tra storia e contemporaneità, affiancando ricerche storico-artistiche alla critica d’arte.

Successivamente verrà consegnato a Donata Utili il premio “Amico per Russi”. Donata ha contribuito, con il suo costante impegno profuso nel mondo della scuola, dell’educazione e dell’associazionismo, alla crescita morale e culturale della nostra città. Una personalità come la sua ha saputo interpretare al meglio i bisogni sociali e culturali del territorio, in questa duplice dimensione pedagogica e culturale.

