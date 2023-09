La biblioteca Classense di Ravenna ha messo a disposizione il proprio bibliobus in comodato d’uso gratuito

L’istituzione biblioteca Classense di Ravenna mette a disposizione il proprio bibliobus per la biblioteca “Ricci Garotti” di Sant’Agata sul Santerno, pesantemente danneggiata durante l’alluvione di martedì 16 maggio. Infatti, grazie ad una convenzione stipulata tra il Comune di Ravenna e tra il Comune di Sant’Agata, il servizio bibliotecario del piccolo paese potrà ripartire già dalla giornata di dopodomani, lunedì 18 settembre, quando, in piazza monsignor Rambelli, alle 15, alla presenza delle autorità del Comune bizantino e del Comune del paese nel lughese, e dei cittadini e delle cittadine che, con questo presidio di civiltà e di cultura, aggiungeranno un altro elemento verso il ritorno alla normalità, verrà inaugurato il bibliobus. L’operazione nasce da una collaborazione tra il Comune di Ravenna, l’Unione dei Comuni della bassa Romagna e la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino.

La biblioteca “Ricci Garotti”, che è stata danneggiata nelle strutture, ha perduto, a causa del maltempo, circa l’80% del proprio patrimonio librario, col bibliobus della Classense di Ravenna che ne farà le veci, venendo parcheggiato di fronte alla biblioteca stessa, dove sosterà fino a fine ottobre, quando sarà sostituito dal bibliohub, un altro mezzo analogo, messo a disposizione dall’Associazione italiana bibliotecari, che verrà collocato in piazza Umberto I e rimarrà a Sant’Agata sul Santerno fino alla riapertura della biblioteca. Il servizio bibliotecario, nel piccolo paese, grazie all’impegno della cooperativa “Le pagine” e al contributo del Rotary club di Lugo, verrà garantito nelle giornate di lunedì, di martedì e di venerdì, tutti e tre i giorni dalle 15.30 alle 18.30.

In merito al bibliobus della biblioteca Classense di Ravenna in comodato a Sant’Agata sul Santerno, si è espresso Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura del Comune bizantino, con le seguenti parole: “Abbiamo sentito forte il dovere di aiutare la biblioteca di Sant’Agata sul Santerno concedendo in comodato d’uso gratuito il nostro bibliobus. Si tratta di un gesto, non solo simbolico, che rappresenta concretamente i valori di unione tra comunità, con l’auspicio di poter assistere, al più presto, alla riapertura della sede ripristinata della biblioteca ‘Ricci Garotti'”, ha concluso Sbaraglia.

Anche Elisa Sgaravato, assessora al patrimonio del Comune di Sant’Agata sul Santerno, si è espressa in merito al tema con le seguenti affermazioni: “Ringrazio, a nome di tutta la comunità santagatese, il Comune di Ravenna per la sensibilità e per la disponibilità nel mettere a disposizione il bibliobus già arredato e già pronto all’uso. Un servizio importante che, unito agli altri, contribuisce alla ripartenza del nostro paese, almeno finché non sarà ripristinata la biblioteca”, ha terminato la Sgaravato.

Infine, parola a Silvia Masi, direttrice della biblioteca Classense di Ravenna, che si è così espressa riguardo l’iniziativa che verrà inaugurata nella giornata di dopodomani, lunedì 18 settembre, in piazza monsignor Rambelli a Sant’Agata sul Santerno: “Quando l’Unione della bassa Romagna ci ha contattati chiedendoci di utilizzare il nostro bibliobus, abbiamo subito accolto con entusiasmo la proposta, nata da un’intuizione di Silvia Dessì, coordinatrice della Rete bibliotecaria di Romagna. Il senso della Rete sta proprio nella condivisione di risorse e di strategie per la fruizione dei servizi bibliotecari, nell’ottica che sostenere una comunità vada a beneficio di tutto il territorio, e che ogni lettore sia egli stesso strumento di promozione della lettura. Una pratica da diffondere e da supportare sempre, ancora di più nel momento in cui una comunità sta reagendo ad una ferita e deve ritrovarsi e ripartire”, ha concluso la Masi.