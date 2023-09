Appuntamenti a Fusignano e Bagnacavallo il 21, 22 e 23 settembre, tra gli ospiti Stefania Andreoli, Pablo Trincia, Cronache di spogliatoio e Drast fotografia e metodi di comunicazione

Alle 18.30 Pablo Trincia e Niccolò Valandro daranno vita a una conversazione su come raccontarsi e come raccontare una storia.

Alle 19 il collettivo Poche che racconteranno come fare rete e trovare un’alternativa alla disparità del mondo della musica (e non solo); seguirà un loro dj set. Il collettivo, fondato da Elasi e Plastica, è uno spazio sicuro, aperto a producer e musiciste, per superare gli stereotipi e il sessismo che la scena si porta dietro.

Alle ore 20 Radio Sonora presenterà «Ci pensi mai?», la fanzine di Radio Sonora che coinvolge i giovani del territorio. L’idea si basa sulla volontà di rinforzare e rinvigorire la capacità attrattiva di Radio Sonora non solo tramite una comunicazione e un’identità estetica giovane, fresca e riconoscibile, ma rendendo la radio un vero e proprio incubatore di talento giovanile, fermento, idee e creatività. Ogni numero della rivista sarà pubblicato in un’apposita sezione del sito di Radio Sonora e pubblicizzato attraverso il relativo profilo Instagram; in occasione del Sonora Radio Fest uscirà il primo numero cartaceo. A seguire, gli autori di «Ci pensi mai?» sfideranno il pubblico nel Sonora Radio quiz.

Alle 21 saliranno sul palco Matteo Bordone e Laura Tonini per un talk su «Giovani e nuove dipendenze», dipendenze buone e cattive, dai videogiochi al fentanyl. Alle 21.30 il live di Drast. La serata si concluderà con il dj set di Ciao discoteca italiana.

La quinta edizione del Sonora Radio Fest darà spazio a mostre e istallazioni di giovani, quali l’illustratrice Arianna Farina, il poeta Valerio Succi e il writer Don_Bazzo. Inoltre sarà previsto uno spazio dedicato alla fanzine «Ci pensi mai?» e al merchandising del festival curato da Istinto Screenprinting.

Il ristoro durante la manifestazione sarà curato da Chiribilly bistrot.

Il Sonora Radio Fest è organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con le associazioni Sonora Social Club e Filmeeting, che gestiscono Radio Sonora, e con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge regionale 14/08.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.radiosonora.com; scrivere a giovani@labassaromagna.it oppure radiosonora.info@gmail.com.