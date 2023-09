Per partecipare al programma europeo che sostiene i settori creativi

Il Centro Europe Direct della Romagna del Comune di Ravenna, con gli assessorati alla Cultura e alle Politiche europee, propone un percorso di formazione e tutoraggio a titolo gratuito rivolto alle imprese e alle organizzazioni no profit culturali e creative della città interessate a presentarsi come capofila o a far parte di un partenariato di un progetto europeo nell’ambito del programma Europa Creativa.

Europa Creativa è il programma europeo specificamente dedicato al sostegno dei settori culturali e creativi. Si tratta di un’importante occasione per conoscere le opportunità connesse al programma e per acquisire gli strumenti necessari ad avanzare solide candidature.

Il percorso prevede un primo incontro di introduzione curato dallo staff del Centro Europe Direct della Romagna, nel corso del quale verrà anche illustrato il successivo percorso di accompagnamento. L’incontro si svolgerà nella sala Martini del Museo d’arte della città di Ravenna (MAR) martedì 10 ottobre dalle 15 alle 17.

La partecipazione è aperta a tutte le organizzazioni e imprese culturali di Ravenna. È necessario registrarsi compilando una scheda e indicando una o più idee innovative che potrebbero svilupparsi in un progetto.

Successivamente gli operatori motivati a candidare un progetto nel ruolo di “capofila” potranno partecipare a tre laboratori con esperti specializzati nel programma Europa Creativa. I laboratori si svolgeranno sempre al MAR il 31 ottobre, il 29 novembre e il 12 dicembre.

Sarà poi rivolto a tutti un altro importante appuntamento informativo il 9 novembre al MAR con il Desk Italia Europa Creativa.

Le realtà interessate al percorso di accompagnamento potranno iscriversi entro e non oltre giovedì 5 ottobre compilando la scheda di iscrizione al link https://forms.gle/33BJqg5FeV4tU5Yt5.

“Il tessuto culturale di Ravenna è ricchissimo di progettualità all’avanguardia – affermano Fabio Sbaraglia assessore alla Cultura e Annagiulia Randi assessora alle Politiche europee – che tra l’altro si stanno sempre più interessando ai principi cardine dell’Unione europea: inclusione di nuovi pubblici, transizione verde e digitale. La partecipazione al programma Europa Creativa può offrire nuovi stimoli e nuova linfa agli operatori culturali della nostra città in termini di sviluppo di idee, collaborazioni internazionali, azioni incisive sulla nostra comunità. Abbiamo la convinzione di avere le carte in regola per giocare un ruolo attivo sulla scena europea e che tuttavia serva un percorso strutturato per avvicinare organizzazioni e operatori alle opportunità offerte da questo programma europeo, oggi poco conosciuto dalle realtà ravennati”.