Via alla rassegna giovedì 21 settembre alle 17 alla sala Corelli del teatro Alighieri

Tornano le rassegne “Giovani in musica” e “Concerti della domenica”, curate dall’associazione musicale “Angelo Mariani” col sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna. La prima manifestazione propone sette appuntamenti pomeridiani, con la partecipazione di interpreti che, nonostante la giovane età, sono pronti a confrontarsi col pubblico, in programma dalla giornata di domani, giovedì 21 settembre, a mercoledì 18 ottobre, tutti alle 17. In prevalenza, si tratta di giovani pianisti, tutti con un curriculum interessante che menziona la vittoria di concorsi importanti e di esibizioni significative, che si esibiranno nella sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna. Il primo appuntamento al teatro della città bizantina è in programma, appunto, nella giornata di domani, giovedì 21 settembre, alle 17, come prima spiegato, con Domenico Bevilacqua, pianista.

Per il pubblico ravennate, Bevilacqua eseguirà la “Sonata per pianoforte numero 30 in Mi maggiore opera 109” di van Beethoven, scritta negli anni 1819 e 1820, e la “Sonata numero 1 in fa diesis minore opera 11” di Schumann, composta tra il 1834 e il 1835 e dedicata alla signorina Clara Wieck, che ne fu mirabile interprete.

Di seguito, una breve biografia del giovane pianista che si esibirà, in occasione del primo appuntamento della rassegna dal titolo “Giovani in musica”, nella giornata di domani, giovedì 21 settembre, nella sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna, alle 17: