Primo titolo della sezione Soundscreen-Er, con ospite in sala Olga Torrico

Seconda giornata in programma per l’ottava edizione di Soundscreen Film Festival, fino al’1 ottobre 2023 presso il centrale Cinema Mariani a Ravenna.

Martedì 26 settembre si inizia alle ore 18.30 con una selezione di titoli in gara per il Concorso Internazionale per Cortometraggi, la miglior produzione cinematografica – dall’Europa all’Iran, passando per Singapore – a tema rigorosamente musicale ed in formato breve.

Si prosegue alle ore 20.30 con la sezione Soudscreen.Er (dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna) e After the Bridge di Davide Rizzo e Marzia Toscano. Il documentario racconta il difficile compito di una madre che deve fare I conti col passato dopo la morte del figlio, membro di un grupo jihadista.

In sala a presentare il film la produttrice Olga Torrico.

Alle ore 22.00 torna il Concorso Internazionale per Lungometraggi con un’anteprima europea, il sudafricano Where the Wind Calls My Name, diretto da Engelbert Phiri e Zinzi Nkenene. Si tratta di un viaggio spirituale, verso l’Io interiore a fianco dei discendenti di un antico popolo del deserto, i Karretjie Mense.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Cinemaincentro, Bronson Produzioni e OpenDDB.