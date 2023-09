Sabato 30 settembre dalle 15 un’avventura a squadre per bambini e ragazzi

Sabato 30 settembre dalle 15, grazie alla storica collaborazione tra Creativa eventi e la cooperativa Il Mosaico, la Rocca di Bagnara di Romagna torna a essere avvolta dalla magia.



In una sola giornata i partecipanti avranno la possibilità di prendere il diploma di stregoneria e magia dell’istituto specializzato di Hogwarts: chiunque abbia il coraggio e lo spirito per affrontare le materie e le prove di magia è il benvenuto.

La sfida prevede di affrontare un percorso attraverso la suggestiva Rocca di Bagnara; ogni squadra sarà supervisionata da un professore della scuola che guiderà i partecipanti nel superare le prove.

Lungo il percorso che si dirama per tutto il castello ci saranno prove magiche di diverse discipline, superate le quali sarà possibile ottenere il diploma di mago.

Il costo per partecipante è di 15 euro per gruppi pari o superiori alle 4 persone. Per gruppi inferiori il costo è di 18 euro a testa. Il pagamento verrà fatto in contanti direttamente sul posto. Gratuito per over 65, disabili, minori o compresi nei 5 anni.

Per l’occasione nel pomeriggio la Rocca sarà accessibile solo ai prenotati. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a data da destinarsi.

Ulteriori dettagli sulla pagina Facebook «CreativaEventi», oppure contattando il 338 3792523 o 388 5657815.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Creativa in collaborazione con la cooperativa Il Mosaico, con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna.