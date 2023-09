Quarta giornata di appuntamenti all’insegna del Concorso Internazionale per Lungometraggi

Giovedì 28 settembre al centrale Cinema Mariani (in via Ponte Marino 19) a Ravenna, Soundscreen Film Festival (sino a domenica 1 ottobre) apre e chiude la sua quarta giornata di appuntamenti all’insegna del Concorso Internazionale per Lungometraggi – con due titoli (in anteprima europea) della rosa di opere selezionate tra la più recente e meritevole produzione filmica mondiale a tema musicale.

L’inizio è previsto alle ore 18.00 con il film brasiliano Echoes of Silence di André Luiz Oliveira – una storia di guarigione tramite lo studio della musica – mentre si termina alle ore 22.30 con l’iraniano 9 Nights di Mostafa Ghorbanpour, versione cinematografica dell’opera teatrale di Mataei Visniec “The Story of the Panda Bears Told a Saxophonist Who Has a Girlfriend in Frankfurt”.

Ma, in prima serata, alle ore 20.30 lo spazio di riguardo è tutto per gli imperdibili e caratteristici Eventi Satellite, ovvero i capolavori del cinema muto accompagnati dal vivo dai migliori artisti della scena indie contemporanea. La live score prevista è a cura del progetto musicale emiliano Effetto Brama, che in versione quintetto (Laura Agnusdei, Giovanni Minguzzi, Giulia Pastorino, Giulio Stermieri e Alessandro Turrini) sonorizza Rapsodia del Magico e dell’Onirico, una raccolta di cortometraggi d’archivio di inizio ‘900 sul tema del fantastico, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

L’evento è in collaborazione con Bronson Produzioni.

