La cerimonia finale dell’ottava edizione della manifestazione cinematografica interamente dedicata alla musica

L’ottava edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, la manifestazione cinematografica interamente dedicata alla musica, è terminata.

Domenica 1 ottobre 2023 è andato in scena l’ultimo atto del festival organizzato dall’associazione culturale Ravenna Cinema, in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Cinemaincentro, Bronson Produzioni e OpenDDB Produzioni dal basso.

Durante la cerimonia di chiusura, la giuria del Concorso Internazionale per Lungometraggi (composta dal Direttore Artistico del NOAM Film Festival, docente e divulgatore culturale Andrea Valmori, dall’organizzatore culturale Matteo Papi e dal filmaker documentarista Fabrizio Varesco) ha assegnato i seguenti premi:

Premio Miglior Film Lungometraggio:

I LOVE, I SWEAR di Marjan Gavrilovski

“Per la grande libertà espressiva e la capacità di seguire i personaggi in un on the road surreale che tra ritmi gitani sa restituire la freschezza del racconto, il piacere della visione, la bellezza del fare cinema”.

Premio alla Miglior Regia:

ORBITAL di Maysam Hasanzadeh

“Per essere riuscito, in forza della tradizione cinematografica iraniana (Farhadi e Panahi su tutti), a costruire una narrazione visiva al contempo precisa nelle scelte e tenue nelle modalità di riproposizione delle tematiche toccate. Il risultato è un’operazione dal forte valore simbolico con l’eccellente capacità a fronte di una durata non ampia di proporre un impianto audiovisivo vigoroso e capace di restare impresso nella mente, e soprattutto negli occhi, dello spettatore”.

Premio Maurizio Principato al Miglior Contributo Musicale:

IMPROVISATIONS IN PARALLEL MODE di Petros Kolotouros

“Per aver creato un universo sonoro visivo di grande impatto, dove il suono determina la nascita della musica e dell’immagine. I tre elementi – suono, musica, immagine – sono protagonisti autonomi e offrono allo spettatore un affascinante territorio di libertà ed interpretazione”.

Menzione Speciale della Giuria

9 NIGHTS di Mostafa Ghorbanpour

“La colonna sonora contribuisce in maniera (pre)potente alla ruvida descrizione del paesaggio umano del protagonista, con continui terremoti sonori a sottolineare il complesso rapporto tra sogno e realtà”.

Il voto del pubblico Soundscreen 2023 ha attribuito il Premio al Miglior Film Cortometraggio a:

TUFO di Victoria Musci

Albert Bucci, Direttore Artistico, ringrazia a nome di tutto il Festival:

Prima di tutto il pubblico, che ha partecipato a tutti gli spettacoli.

Ringraziamo senza retorica i partner istituzionali e privati che sostengono Soundscreen: il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, il MiC- Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Ringraziamo tutti coloro con cui abbiamo collaborato nella realizzazione del Festival: Cinemaincentro, Bronson Produzioni, Open DDB.

Ringraziamo i registi di tutti i film del festival e tutti gli artisti che hanno realizzato le sonorizzazioni.

Ringraziamo i giurati Andrea Valmori, Matteo Papi, Fabrizio Varesco.

Si ricorda che fino al 9 ottobre una curata selezione del concorso internazionale – i cortometraggi Shoot Oneself, Giant & The Seed, Tufo, Mimesis e i lungometraggi Orbital, commedia agrodolce di Maysam Hasanzadeh, A Criminal Film, teatro e metacinema per la regista iraniana Zahra Korehei, I Love You, I Swear, scatenato road movie di Marjan Gavrilovski e Where the Wind Calls My Name, poetico viaggio alle radici del sé, di Engelbert Phiri e Zinzi Nkenene – fanno parte della proposta online gratuita resa disponibile dal Festival sulla piattaforma OpenDDB: