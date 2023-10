Appuntamenti nei mercoledì di ottobre; un quarto appuntamento incentrato sulla cura dei denti

Sono in arrivo al centro culturale Il Granaio di Fusignano, in piazza Corelli 16, tre incontri per i genitori di bambini 0-6 anni dedicati ai libri e alla lettura ad alta voce, strumenti potenti per costruire e scoprire l’infanzia e cuore del progetto nazionale Nati per leggere.

Gli appuntamenti, tutti alle 20.30, si terranno nei mercoledì 4 ottobre (quali libri proporre ai bambini da 0 a 16 mesi, con la bibliotecaria e formatrice Nati per leggere Nives Benati), 11 ottobre (per genitori di bambini da 16 a 36 mesi, con Nives Benati) e 18 ottobre (per genitori di bambini da 3 a 5 anni, con la bibliotecaria e formatrice Nicoletta Bacco). I libri presentati saranno in particolare quelli proposti dalla nuova guida Nati per leggere (Aib 2023).

Seguirà mercoledì 25 ottobre alle 20.30 un quarto appuntamento sempre dedicato ai genitori, questa volta incentrato sulla cura dei denti: come promuovere la salute orale nel bambino a cura di Biagio Patanè, medico specialista in ortognatodonzia.

L’ingresso agli incontri è libero e gratuito.

Gli incontri sono organizzati dalla biblioteca comunale «Carlo Piancastelli», in collaborazione con Claudia Muratori, pediatra di libera scelta, il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Ausl della Romagna, Auser e con il patrocinio dell’Associazione italiana biblioteche – Sezione Emilia Romagna.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca allo 0545 955675 (negli orari di apertura), mail bibliotecapiancastelli@comune.fusignano.ra.it.